Anne Applebaumin uusi kirja pureutuu nykyautokratiaan

Nykyisten autokratioiden toiminta perustuu kehittyneisiin kansainvälisiin verkostoihin, jotka hyödyntävät valvontatekniikoita, rahoitusrakenteita ja ammattimaisia propagandanlevittäjiä ja toimivat useiden eri hallintojen kesken. Yhden maan korruptoituneet yritykset tekevät liiketoimintaa toisen maan yritysten kanssa. Yhden maan poliisit voivat aseistaa ja kouluttaa poliisia toisessa maassa, ja propagandistit toistavat ja vahvistavat yhteisiä viestejä kaikkialla.

Kirjan on suomentanut Markku Päkkilä.

***

Anne Applebaum on tehnyt mittavan uran kirjoittajana. Hän on toiminut monien arvostettujen amerikkalaisten ja brittijulkaisujen toimittajana ja muun muassa Washington Postin kolumnistina. Applebaum toimii professorina London School of Economicsissa ja on vieraillut luennoimassa Yalen, Harvardin ja Oxfordin yliopistoissa. Applebaumilta on aiemmin suomennettu teokset Punainen nälkä – Stalinin sota Ukrainassa (2018) sekä Demokratian iltahämärä (2020). Gulag – Vankileirien saariston historia (suomeksi 2022) tunnetaan Applebaumin pääteoksena. Hän sai siitä Pulitzer-palkinnon vuonna 2004.