Holokausti ei ollut suoraviivainen suunnitelma

Antero Holmila: Holokausti – juutalaisten joukkotuho

Ilmestyy 16.1.2025

Hitlerin Saksa oli vastuussa kuuden miljoonan juutalaisen surmaamisesta, mutta holokaustiin osallistuivat myös Saksan liittolaiset eri puolilla Eurooppaa. Joukkotuho oli mahdollinen, koska ihmiset olivat valmiita syrjimään, tappamaan tai ainakin sulkemaan silmänsä. Holokausti kertoo laajasti kansanmurhaan johtaneesta kehityksestä ja esittelee niin tekijät, uhrit kuin todistajat.

Vaikka juutalaisviha oli läsnä jo Hitlerin ensimmäisissä poliittisissa kannanotoissa, tie joukkotuhoon ei ollut suoraviivainen: vielä sodan alettua Saksassa suunniteltiin juutalaisten siirtoa Madagaskarille tai Uralin taakse. Ei-toivottujen ihmisten surmaamisen Saksa aloitti eugeniikkaohjelmalla, joka perusteltiin vihaa tihkuvan retoriikan sijaan rationaalisuuteen pyrkivillä argumenteilla.

Holokaustikäsityksiä hallitsee mielikuva keskitysleirien kaasukammioista ja teollisesta tuhoamisesta. Holmilan teos nostaa kuitenkin esiin sen, että suuri osa uhreista ammuttiin joukkohautoihin itärintaman sekasortoisissa oloissa.

Niin Saksasta kuin muualtakin Euroopasta löytyi tavallisia ihmisiä, jotka olivat valmiita äärimmäisiin tekoihin esimerkiksi pelon, poliittisten syiden tai taloudellisen edun vuoksi. Monissa maissa holokaustin toteuttajat olivat usein auliita paikallisia. Myös Suomi luovutti Saksalle kahdeksan juutalaispakolaista – miehiä, naisia ja lapsia.

Holokausti – juutalaisten joukkotuho ja sen pitkä varjo on päivitetty laitos Holmilan vuonna 2010 ilmestyneestä menestysteoksesta. Historian lisäksi teos avaa sitä, kuinka holokaustia on eri aikakausina tulkittu ja hyödynnetty päivänpolitiikassa. Pitkään uskottiin holokaustin oppien varmistavan, että vastaavaa ei koskaan enää voisi tapahtua. Holmila kritisoi sitä, että keskeisin opetus jää usein lausumatta: ”Ihmisen perusolemukseen kuuluu taipumus syrjintään, oman edun tavoitteluun ja väkivaltaan. Tietyissä tilanteissa ja olosuhteissa ei vaadita paljoakaan, että ne pulpahtavat pintaan.” Tämä muistutus on nykyisen poliittisen kehityksen valossa entistä ajankohtaisempi.

Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.