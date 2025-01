Laaja projekti digitaalisen terveydenhuollon kehittämiseksi

SUSA on laaja projekti, jonka kokonaisbudjetti on 12,4 miljoonaa euroa. Konsortiossa on 12 korkeakoulua yhdeksästä Euroopan maasta. Yhteistyön tuloksena on tarkoitus tarjota 46 uudistettua ja integroitua kandidaatin ja maisterin tutkinto-ohjelmaa, joita täydentää 16 elinikäisen oppimisen modulaarista oppimismahdollisuutta. Nämä on suunniteltu tuottamaan 6558 tutkinnon suorittanutta uutta osaajaa ja 660 täydennyskouluttautunutta ammattilaista, joilla on erityistä digitaalista osaamista terveydenhuollon käytäntöjen edistämiselle kaikkialla Euroopassa.

"Tämä on keskeinen hetki eurooppalaiselle terveydenhuollon koulutukselle. Projektin avulla luomme työvoimaa, joka voi hyödyntää uudella tavalla digitaalista terveystietoa potilaiden hoitoon ja edistää kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa terveydenhuoltojärjestelmää. Integroimalla huipputeknologian ja tieteidenvälisen yhteistyön koulutukseen emme ole vain valmistamme opiskelijoita tulevaisuutta varten – me varustamme heidät muokkaamaan sitä", pohtii Minna Isomursu, SUSA:n projektijohtaja ja professori Oulun yliopistosta.

Koulutusmalli digitaaliselle aikakaudelle

Uudessa koulutuksessa otetaan käyttöön sisältöä datasta, tekoälystä, kyberturvallisuudesta, esineiden internetistä (IoT), kestävyydestä ja sääntelystä. Nämä on upotettu osallistuvien yliopistojen koulutusohjelmiin, mikä edistää tieteidenvälistä yhteistyötä ja antaa opiskelijoille todellisia taitoja, joita tarvitaan tehokkaaseen työskentelyyn nykypäivän terveydenhuollon ympäristöissä.

Opetussuunnitelma tarjoaa joustavuutta myös elinikäisen oppimisen moduuleilla, jotka on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat päivittää digitaalisia taitojaan. Nämä moduulit on suunniteltu sopimaan erilaisiin urapolkuihin, ja ne antavat lääketieteen ammattilaisille, hoidon tarjoajille ja tekniselle henkilöstölle mahdollisuuden integroida digitaalisia työkaluja työhönsä.

”Projektissa tehtävällä yhteistyöllä voimme kehittää uutta Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmaamme vastaamaan tulevaisuuden koulutustarpeita tekoälyn ja muiden digitaalisten teknologien hyödyntämiseen”, toteaa lääketieteellisen tekniikan professori Tapio Seppänen Oulun yliopistosta.

Projektin keskeinen piirre on yhteistyön painottaminen terveydenhuollon ekosysteemin keskeisten sidosryhmien kanssa. Kumppaniorganisaatioita ovat sairaalat, tutkimuslaitokset ja teknologian tarjoajat, jotka varmistavat, että opiskelijat saavat käytännön kokemusta ja altistuvat todellisille haasteille.

"Terveydenhuolto kehittyy nopeasti, samoin sen koulutusjärjestelmä. Akateemisen tiedon yhdistäminen alan asiantuntemukseen varmistaa, että valmistuneet eivät ole vain ammattitaitoisia, vaan myös valmiita johtamaan terveydenhuollon käytäntöjen muuttamista maailmanlaajuisesti", professori Minna Isomursu lisää.

Kestävän tulevaisuuden tukeminen

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman rahoittama SUSA noudattaa tiiviisti Euroopan unionin Green Deal - ja Digital Decade -tavoitteita ja edistää kestäviä terveydenhuoltoratkaisuja koulutuksen avulla. Kouluttamalla datalähtöiseen päätöksentekoon perehtyneiden ammattilaisten sukupolvea hanke tukee pitkän aikavälin poliittisia tavoitteita, kuten ympäristövaikutusten vähentämistä, resurssitehokkuuden parantamista ja potilastulosten parantamista.

"Tämä lanseeraus merkitsee alkua eurooppalaisen terveydenhuollon yhteismitalliseksi kehittämiseksi Meidän tulee saada aikaan merkittäviä muutoksia terveydenhuoltojärjestelmissä maailmanlaajuisesti” sanoo professori Isomursu.

SUSA edustaa eurooppalaista yhteistyötä, jossa on mukana 12 korkeakoulua: Oulun yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Thessalonikin Aristoteles-yliopisto (AUTH, Kreikka), Sevillan yliopisto (USE, Espanja), Łódźin yliopisto (ULODZ, Puola), University College Dublin (UCD, Irlanti), Limerickin yliopisto (UL, Irlanti), Trinity College Dublin (TCD, Irlanti), Lähi-idän tekninen yliopisto (METU, Türkiye), Slovakian teknillinen yliopisto (STUBA, Slovakia), Erasmus University Medical Center (EMC, Alankomaat) ja Zagrebin yliopisto (UNIZG-FER, Kroatia). Lisäksi mukana on viisi alan yritystä: Success Clinic (Suomi), Gnomon Informatics (Kreikka), iCognitus (Portugali), Skillnet (Irlanti), Innovation through Health Data (Belgia) sekä tutkimuskeskukset Ruđer Bošković Institute (RBI, Kroatia), National Children's Hospital (Irlanti), DigitalEurope ja DigitalSME.