Tapaturmien torjuntaa tehostetaan työpaikoilla – vakavimmat puutteet työvälineissä ja koneissa

”Työpaikkatarkastuksissa merkittävimpiä puutteita ovat olleet työvälineisiin ja koneisiin liittyvät vaarat. Näihin liittyviä kehotuksia on annettu noin 250 kertaa. Yleisimmät kehotukset ovat koskeneet koneiden vaara-alueiden suojaamista, terien suojausta ja työvälineiden toimintakunnon varmistamista”, kertoo tarkastaja Emma Helenius. Lisäksi tarkastajat ovat antaneet kehotuksia muun muassa työvälineiden määräaikaistarkastuksista, putoamisvaaroista, kuormalavahyllyistä sekä kulkuteiden turvallisuudesta.

Lähes 1 900 toimintaohjetta – yleisimpinä pulmina vaarojen arviointi ja perehdytys

Kehotuksia lievempiä toimintaohjeita annettiin työpaikoille lähes 1 900. Näissä korostuvat puutteet työn vaarojen tunnistamisessa, riskien arvioinnissa ja työntekijöiden perehdyttämisessä. Myös henkilönostinten ja trukkien kuljettajaluvat, työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä sekä kemiallisten tekijöiden hallinta ovat toistuvasti nousseet esiin. Työpaikoille on muistutettu myös ensiapu- ja pelastautumissuunnitelmien ajantasaisuudesta sekä työnantajan valvontavelvollisuudesta.

Työnantajat toimivat, mutta parannettavaa riittää

”Positiivisena huomiona voidaan todeta, että kehotuksista ei ole tarvinnut määrätä uhkasakkoja tarkastusten yhteydessä. Työnantajat ovat ryhtyneet korjaaviin toimenpiteisiin viimeistään tarkastajan kehotuksen myötä. Tavoitteena kuitenkin on, että työpaikat tunnistaisivat vaaratekijät itsenäisesti ja puuttuisivat niihin ennakoivasti”, kertoo tarkastaja Emma Helenius.

Työnantajalla on lakisääteinen vastuu huolehtia työn turvallisuudesta. Vaaratekijöiden poistaminen ei ole vain lain velvoite, vaan myös liiketoiminnallisesti järkevää. ”Toivomme, että työpaikat tarttuvat toimeen oma-aloitteisesti”, tarkastaja Helenius muistuttaa.

Työtapaturmista ilmoittaminen työsuojeluun

Tarkastuksissa on havaittu epätietoisuutta liittyen työtapaturmista ilmoittamiseen. Työnantajan velvollisuus on ilmoittaa työsuojeluviranomaiselle työtapaturmista, vaikka paikalla olisi käynyt poliisi tai ensiapuyksikkö. Ilmoittamatta jättäminen voi johtaa sakkorangaistukseen. Työnantajien tueksi tarkastuksilla on jaettu ohjeita, ja ilmoituslomake löytyy verkosta.

Työsuojeluviranomaisten Tyosuojelu.fi -verkkopalvelusta löytyvät työtapaturmiin liittyviä ohjeita ja työtapaturman ilmoituslomake.