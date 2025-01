Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sai merkittävän rahoituksen tekoälyavusteisiin kirjauksiin

Sosiaali- ja terveysministeriön perustama SOTE-tekoälyn ekosysteemi keräsi 16.9.–25.10.2024 hyvinvointialueilta, HUS-yhtymältä ja Helsingin kaupungilta hanke-ehdotuksia ja -ideoita sosiaali- ja terveysalan tekoälykehityksen edistämiseen. Yhteensä rahoitusta oli jaossa 3 miljoonaa euroa.

Tekoälyavusteista asiakas- ja potilastietojen kirjaamista on kokeiltu onnistuneesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen terveysasemilla vuonna 2024. Nyt käynnistyvän hankkeen tavoitteena on pilotoida ja laajentaa tekoälyavusteista asiakas- ja potilastietojen kirjaamista sekä terveydenhuollossa että sosiaalihuollossa. Tavoitteena on laajentaa tekoälyavusteinen kirjaaminen lääkärien lisäksi muille vastaanottojen ja asiakastapaamisten kirjaamista tekeville ammattilaisille ja kilpailuttaa hyvinvointialuetasoinen ratkaisu.

– Olen vakuuttunut, että tekoälyavusteinen kirjaaminen sujuvoittaa tulevaisuudessa merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten arkea. Hyvinvointialueellemme myönnetty merkittävä tekoälyrahoitus vahvistaa uskoa siihen, että olemme oikealla polulla, ja kiihdyttää entisestään hyvin alkanutta kehitystyötämme. Haluamme jatkossakin olla edelläkävijöitä ratkomassa haasteita ja siten vauhdittaa koko alan kehittymistä, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtaja Johan Sanmark.

Hanke ajoittuu vuodelle 2025, mutta kehittäminen ei rajaudu siihen. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tekee pitkäjänteisesti töitä tekoälyn hyödyntämiseksi. Tekoälyavusteiset kirjaukset ovat osa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tekoälyohjelmaa, ja sote-ammattilaisten kirjallisten töiden vähentäminen on yksi ohjelman painopisteistä.

Keskeistä hankkeessa on, että tulokset ja opit jaetaan laajasti kaikkien hyvinvointialueiden kesken. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on jo tähän mennessä viestinyt ja jakanut aktiivisesti tietoa kokeiluista.

– On tärkeää, että vältämme päällekkäistä työtä ja saamme hyvät toimintatavat ja mallit tehokkaasti jakoon. Tässä Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja DigiFinlandilla on tärkeä rooli hyvinvointialueiden tukena, Sanmark sanoo.