Mehiläinen laajenee Liettuaan – ostaa maan suurimman yksityisen terveyspalveluyhtiön

InMedica Group tarjoaa eri puolilla Liettuaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita, sairaalapalveluita, hammashoitoa sekä mielenterveys- ja diagnostiikkapalveluita. Yhtiö palvelee yksityis- ja yritysasiakkaita sekä julkista sektoria ja työllistää yli 3 500 henkilöä. InMedica Groupin vastaanotoilla on vuosittain yli 2,7 miljoonaa lääkärikäyntiä ja sen perusterveydenhuollon potilaaksi on rekisteröitynyt yli 310 000 henkilöä. Yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan yli 150 miljoonaa euroa vuonna 2024.

InMedica Groupin aiempiin omistajiin kuuluvat Baltian johtava pääomasijoitusrahasto INVL Baltic Sea Growth Fund sekä terveydenhuollon alan yritykset AB City ja Litgaja. Yrityskaupan odotetaan olevan Baltian historian suurin terveyspalvelumarkkinalla tapahtunut yritysjärjestely.

– Kyseessä on merkittävä kauppa rahastollemme sekä koko Liettuan terveyspalveluiden markkinalle. Tavoitteenamme oli auttaa InMedicaa kasvamaan markkinajohtajaksi ja osaksi maan terveydenhuoltoa. Tämä tavoite on nyt saavutettu. Uskomme, että Mehiläinen on paras mahdollinen seuraava omistaja InMedica Groupille. Mehiläisen 115-vuotinen historia, yrityskulttuuri sekä poikkeukselliset resurssit ja kyvykkyydet tukevat InMedica Groupin kasvua ja kehitystä, sanoo INVL Baltic Sea Growth Fundin partneri ja InMedica Groupin hallituksen puheenjohtaja Nerijus Drobavičius.



InMedica Groupin palveluvalikoima ja liiketoimintamalli ovat yhteneväisiä Mehiläisen kanssa, mikä tarjoaa vankan pohjan tulevalle yhteistyölle.



– On hienoa, että InMedicasta tulee osa Mehiläistä. Mehiläinen on tunnettu luotettavana toimijana ja terveydenhuollon digitalisaation edelläkävijänä. Meidän tavoitteenamme on kehittää liettualaisten terveyspalveluja, ja kauppa on merkittävä askel kohti tätä päämäärää, kommentoi InMedica Groupin toimitusjohtaja Kęstutis Broniukaitis.

– Liettuan yksityisten terveyspalveluiden markkina kasvaa nopeasti, ja InMedica Group on markkinajohtaja korkealla laadullaan ja erinomaisella maineellaan. Olen innoissani päästessäni työskentelemään Kęstutisin ja InMedican johdon kanssa. Yhdessä voimme jatkaa yrityksen kehittämistä ja parantaa edelleen Liettuassa tarjottavia terveydenhuollon palveluita, toteaa Mehiläisen liiketoimintajohtaja Andreas Taalas.

Kaupalla ei ole suoraa vaikutusta InMedica Groupin henkilöstöön tai asiakkaisiin, ja yhtiön päivittäinen toiminta jatkuu normaalisti. Kauppa astuu voimaan viranomaisten hyväksynnän jälkeen.





Lisätiedot medialle:

Mehiläinen, liiketoimintajohtaja, Andreas Taalas. Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän kautta: noora.hostikka@mehilainen.fi, p. 050 5666 101



InMedica Group, toimitusjohtaja, Kęstutis Broniukaitis. Yhteydenotot InMedica Groupin markkinointijohtajan kautta: ernesta.juodvirsiene@inmedica.lt





Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 115-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon vaikuttavuuteen ja laatuun kaikilla liiketoiminta-alueillaan.



Mehiläinen palvelee vuosittain 2,1 miljoonaa asiakasta ja sen 840 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 37 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kansainvälisesti Mehiläinen tarjoaa terveyspalveluja Ruotsissa, Saksassa ja Virossa sekä digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta.



InMedica Group on Liettuan suurin yksityinen terveyspalveluiden tuottaja. InMedica Groupilla on 89 toimipistettä ja sen verkostoon kuuluu 84 klinikkaa ja 5 laboratoriota. Se toimii 27 eri kaupungissa ja omistaa InMedican toimipisteiden lisäksi Kardiolita-sairaalan ja VIC Dental Clinics -hammasklinikat. InMedica Group tarjoaa laajan valikoiman terveyspalveluita, mukaan lukien perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, suunterveydenhoito ja diagnostiikka. InMedica Groupissa työskentelee yli 3 500 työntekijää, jotka tarjoavat palveluja yli 310 000 rekisteröityneelle perusterveydenhuollon potilaalle. InMedica Groupin liikevaihdon odotetaan olevan yli 150 miljoonaa euroa vuonna 2024.