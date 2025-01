Kanta-asiakasedut yleistyvät lemmikkialalla

Koiran- tai kissanomistaja voi säästää selvää rahaa lemmikkinsä kuluissa perehtymällä kanta-asiakasetuihin. Lähes kaikki eläintarvikkeiden erikoisliikkeissä myynnissä olevat ruokamerkit tarjoavat kanta-asiakkaille etuja ja alennuksia. Koiranomistajalle vuosittain suurin kuluerä on ruokinta. Kissanomistajille ruokinta ja kissanhiekka aiheuttavat suurimmat kulut. Nyt kanta-asiakkaille on tarjolla alennuksia myös kissanhiekasta tai koirien puruluista.



Lemmikkieläinalan liikevaihto on 2000-luvulla lähes kolminkertaistunut ja kasvu näyttää jatkuvan lemmikinomistajien panostaessa yhä enemmän lemmikin hyvinvointiin. Suomalaiset lemmikkien omistajat satsaavat laadukkaisiin tuotteisiin ja hintoja vertaillaan. Kilpailu on alalla kovaa ja yhdeksi kilpailuvaltiksi on alkanut syntyä uskollisia asiakkaita palkitsevia kanta-asiakasohjelmia. Kanta-asiakkaille voidaan tarjota edullisempi tai ilmainen tuote kun tietty määrä tuoteostoja on kertynyt tai etu voi olla suoraan kassalla annettava prosentuaalinen alennus.

Lemmikkieläinalan erikoisliikkeissä myytäviä tuotteita maahantuovan Tree of Pets Oy:n maajohtaja Petri Taponen kertoo: ”Meillä on käytössä sähköinen kanta-asiakasjärjestelmä, johon asiakas voi liittyä lataamalla yksinkertaisen mobiilisovelluksen. Jälleenmyyjämme käyttävät samaa ohjelmaa ja kanta-asiakas saa kassalla aina alennuksensa automaattisesti ilman mitään jäsenkortteja. Nykyaikaista ja helppoa. Samasta sovelluksesta löytyvät kaikki edustamamme tuotemerkit. Alennusta asiakas saa tuotemerkistä ja kanta-asiakaskerhon eduista riippuen 10–30%.”

Lemmikkieläinliikkeillä on lisäksi omia kanta-asiakasjärjestelmiä, joiden kautta ostot voivat kerryttää bonussaldoa vielä tuotemerkkien kanta-asiakasohjelmien lisäksi. Tarkka kuluttaja voi säästää selvittämällä kaikki edut ja alennukset.

”Kuluttajat ovat selvästi oppineet käyttämään kanta-asiakkuussovelluksia ja liittymisen kynnys on vuosien varrella madaltunut. Jälleenmyyjäliikkeistämme käytännössä kaikki hyödyntävät tarjoamaamme järjestelmää ja tarjoavat asiakkailleen kanta-asiakasalennukset. Olemme lisänneet kanta-asiakasetujen piiriin asiakkaiden ja jälleenmyyjien toiveesta myös kissanhiekkaa ja puruluita”, kertoo Tree of Pets Oy:n Taponen.



Lisätietoa kattavasti alennuksia lemmikkialan tuotteista tarjoavasta Bonuscard-järjestelmästä: https://www.bonuscard.com/brands/