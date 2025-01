Suunta päivystyksen jonoissa kohti parempaa

Potilasmäärä kasvoi, mutta hoitoa annetaan nopeammin

Yhteispäivystyksen potilasmäärä kasvoi hieman vuonna 2024 vuoteen 2023 verrattuna. Keskimääräinen läpimenoaika, eli aika, jonka henkilö viettää päivystyksessä ennen kotiutusta tai jatkohoitoon siirtymistä, lyheni vuonna 2024 kaikissa potilasryhmissä. Luvuissa ei näy mahdollinen jono ilmoittautumiseen.

Potilasmäärät:

Vuosi 2023 Vuosi 2024 Kirurgia 7661 7408 Medisiininen 9285 9174 Pediatrinen 1637 1631 Yleislääketiede 30445 31501 Yhteensä 49028 49714

Läpimenoajat:

Vuosi 2023 Vuosi 2024 Kirurgia 4 h 26 min 4 h 10 min Medisiininen 5 h 29 min 5 h Pediatrinen 2 h 37 min 2 h 6 min Yleislääketiede 3 h 40 min 3 h 11 min

Potilasvirtojen ohjaamiseen otettiin kesällä 2023 käyttöön uusi toimintamalli, jossa hyvinvointialueen eri yksiköt ja palvelut yhdessä varmistavat sen, että potilas ei viivy päivystyksessä kuin välttämättömän ajan. Toimintamallia arvioidaan jatkuvasti ja sitä kehitetään tarpeen mukaan.

– Kun aluehallitus teki päätöksiä palveluverkon muutoksista sovittiin, että operatiivista tilannetta seurataan ja tehdään tarvittavia muutoksia. Hallitukselle on annettu viimeisin tilannekuva 8.1. Olemme myös sopineet, että prosessi päivystyksestä eteenpäin käydään jälleen uudelleen läpi. Etsimme keinoja varmistaa, että asiakkaat pääsevät sujuvasti eteenpäin ja että hoidon turvallisuus ja laatu voidaan taata kaikissa yksiköissämme, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Syksyn rajut, yhtäaikaiset infektiosairaudet kuormittavat päivystystä

Pitkään jatkunut, jo syksyllä alkanut monen eri infektiotaudin ilmaantuminen samanaikaisesti on lisännyt muun muassa ikäihmisten hoidon ja hoivan tarvetta. Samaan aikaan henkilöstöä on sairastunut. Tämä yhtälö on kuormittanut päivystystä ja muita yksiköitä. Ilmiö on näkynyt myös muualla Suomessa. Edelliseen vuoteen verrattuna pitkittyneitä hoitoaikoja kasautui joulukuulle.

Pitkään päivystyksessä odottaneiden potilaiden määrät loppuvuodesta 2023 ja 2024

Vuosi 2023 Potilasmäärä 6-12 tuntia Potilasmäärä yli 12 tuntia syyskuu 694 167 lokakuu 911 228 marraskuu 838 234 joulukuu 891 254

Vuosi 2024 Potilasmäärä alle 6 tuntia Potilasmäärä 6-12 tuntia Potilasmäärä yli 12 tuntia syyskuu 3650 574 153 lokakuu 3538 610 210 marraskuu 3507 630 214 joulukuu 3503 771 314

Päivystyksen toiminnan luonteeseen kuuluvat ajoittaiset ruuhkaiset päivät. Hyvälläkään toimintasuunnitelmalla ei voida täysin estää ruuhkautumista. Tavoitteena on, että päivystyksessä potilas viettää aina mahdollisimman lyhyen ajan.

– Joulukuussa potilaiden määrä on kokemuksen mukaan aina suuri. Useiden vuorokausien odottamista päivystyksessä ei pitäisi tapahtua ja näin käydessä prosessimme ei ole toiminut kuten sen pitää, sanoo akuuttisairaalan ylihoitaja Saija Seppelin.

Tilanne päivystyksessä voi vaihdella nopeasti ja myös paljon päivästä toiseen.

– Esimerkiksi tänään (9.1.) päivystyksen tilanne on rauhallinen ja hoidossa on 24 potilasta, sanoo akuuttisairaalan johtava lääkäri Taneli Väyrynen.

Tilannetta seurataan tiiviisti

Päivystyksen kuormitusta seurataan päivittäin ja usein useita kertoja päivässä. Kolme kertaa viikossa ja tarvittaessa useammin järjestetään tilannekatsaus, johon osallistuvat kaikki hyvinvointialueen jatkohoitopaikat. Yhteistyötä tehdään paljon eri palveluiden ja yksiköiden välillä.

– Hyvinvointialue yhteisenä organisaationa on helpottanut tiedonkulkua, yhteistyötä ja ratkaisuiden tekemistä paljon aiempaan verrattuna, sanoo Saija Seppelin.

Potilaiden siirtämiseen ja ohjaamiseen hyvinvointialueen eri yksiköiden välillä perustettiin keväällä 2024 uusi tilannekeskus, jossa kokeneet koordinoivat hoitajat hallinnoivat tilannetta.

Henkilöstötilanne tällä hetkellä hyvä

Yhteispäivystyksessä työskentelee n. 80 henkilöä. Vuoden 2023 keväällä rekrytoinnissa oli haasteita, mutta tällä hetkellä kaikki hoitohenkilöstön toimet ovat täytettynä. Myös sijaisia on tarvittaessa hyvin saatavilla hyvinvointialueen oman sijaisvälityksen kautta.

Päivystyksen henkilöstö on osallistunut THL:n Hyvän työn ohjelmaan jossa on kehitetty työskentelyolosuhteita ja työilmapiiriä.

Päivystys auttaa akuuteissa tilanteissa

Päivystyksen ruuhkautumisesta huolimatta hoitoa tarvitsevan ihmisen ei pidä epäröidä avun hakemista. Ennen päivystykseen hakeutumista kannattaa soittaa numeroon 116117, jossa hoidon kiireellisyys ja avun tarve arvioidaan.

– Soittamalla ensin asiakas välttyy mahdollisesti turhalta käynniltä, joka voidaan joissain tapauksissa hoitaa puhelimitse tai kiireettömästi sosiaali- ja terveyskeskuksessa tai hyvinvointiasemalla, sanoo Seppelin.

Toimi näin:

Ennen kuin harkitset lähtöä päivystykseen, soita maksuttomaan numeroon 116117. Päivystysapu palvelee ympäri vuorokauden ja terveydenhuollon ammattilainen arvioi puhelimitse hoidon tarpeen. Tämä auttaa varmistamaan, että saat oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan ja vähentää päivystyksen ruuhkautumista.

Päivystysapu 116117 tarjoaa myös yleisempää neuvontaa ja ohjausta mahdollisesti päivystyskäyntiä tarvitseviin vaivoihin. Henkeä uhkaavissa tilanteissa, kuten kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet tai äkillinen kouristelu, soita hätänumeroon 112.