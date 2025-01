Tervetuloa sähkön vuositilastojen 2024 julkistustilaisuuteen (teams) keskiviikkona 15.1. klo 9-10

Energiateollisuus ry julkistaa vuosittain tammikuussa edellisen vuoden sähkön vuositilastot, jotka kattavat sähkön päästöt, tuotannon, kulutuksen ja niiden välisen yhteyden vuoden 2024 aikana. Toimitusjohtaja Jukka Leskelä arvioi lisäksi ajankohtaista tuotantotilannetta ja hintanäkymiä, Estlink -kaapelin katkeamisen vaikutuksia markkinoihin ja sähkön tuotantomuotokohtaisia näkymiä. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tilaisuudessa sanottua saa siteerata julkisuudessa. Tilaisuuden päätteeksi julkaisemme sähkön vuositilastoja esittelevän tiedotteen. Tilaisuuteen voi osallistua tästä linkistä: Join the meeting now

Tilaisuuteen voi ilmoittautua vastaamalla tähän viestiin. Osallistuminen ei kuitenkaan edellytä ilmoittautumista.