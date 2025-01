Lapsi- ja perhejärjestöt: Kunnissa ja hyvinvointialueilla voidaan tasoittaa lasten ja nuorten tilannetta

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden tilanne vaatii päättäjiltä erityistä huomiota ja vaikuttavia toimenpiteitä juuri nyt. Kunnissa ja hyvinvointialueilla voidaan vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia monin eri keinoin. Kevään vaalit ovat siten leimallisesti lasten ja nuorten vaalit.

Lasten, nuorten ja perheiden tilanne Suomessa on monella mittarilla huolestuttava. Lapset näkevät tilanteensa merkittävästi aiempaa synkeämmässä valossa, nuorten mielenterveysongelmat ovat jatkuvassa kasvussa ja palveluiden saatavuus heikkenee edelleen. Elinkustannusten nopea nousu on jo haastanut perheiden taloutta ja lapsiperheköyhyyden ennustetaan kasvavan. Jo nyt köyhyydessä elää 123 100 lasta eli reilut 12 prosenttia lapsista.

Köyhyys asettaa lapsia eriarvoiseen asemaan, vaikuttaa pitkälle elämän kulkuun ja myös periytyy herkästi. Lasten ja nuorten lisääntyvä paha olo vaikuttaa koko yhteiskuntaan pitkäaikaisesti. Päättäjillä on oltava rohkeutta tehdä valintoja lasten, nuorten ja perheiden puolesta juuri nyt.

Anna ääni lapselle -kampanjassa on mukana yli 40 järjestöä, sillä järjestöjen huoli lasten ja nuorten tilanteesta on kova. Kampanjaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto. Kampanja on poliittisesti sitoutumaton ja siihen voivat osallistua sekä yksityishenkilöt että alue- ja kuntavaaliehdokkaat.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuvien Ääni lapselle -ehdokkaiden nimet julkaistaan kampanjan sivustolla ja he vastaanottavat tietoa lasten ja nuorten tilanteesta sekä hyvistä käytännöistä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Äänestäjille kampanja mahdollistaa vaikuttamisen lasten ja nuorten puolesta. Tietovisan avulla voi testata tuntemustaan lasten tilanteesta.

Anna ääni lapselle -kampanjan tavoitteet alue- ja kuntavaaleissa 2025:



1) Lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistetaan



Kunnat ja hyvinvointialueet voivat vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia monin keinoin. Kunnat voivat järjestää edullisia harrastusmahdollisuuksia ja panostaa lasten turvallisuuteen liikenneratkaisuilla. Hyvinvointialueilla voidaan saada aikaan isoja vaikutuksia panostamalla matalan kynnyksen tukeen sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Yksi tehokkaimmista välineistä ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisemiseksi on toimivan koulupolun turvaaminen jokaiselle lapselle. Kun resurssit ovat niukat, ne on käytettävä vaikuttavasti.

2) Jokaista lasta ja nuorta suojellaan

Jokaisella lapsella on oikeus suojeluun ja huolenpitoon. Perheiden palveluita on rahoitettava riittävästi ja resursseja ohjattava lastensuojelun avohuoltoon, sijaishuoltoon ja jälkihuoltoon. Lapsia on suojeltava kaikin mahdollisin toimin väkivallalta ja perheiden arkea on tuettava esimerkiksi perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnalla.

Lasten huoli ilmastonmuutoksesta on otettava vakavasti laatimalla paikalliset suunnitelmat ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaan.

3) Lasten ja nuorten mahdollisuuksia tasataan

Kunnissa ja hyvinvointialueilla on varmistettava, että erilaisista lähtökohdista tulevat lapset ja nuoret saavat yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään. Päättäjien tulee puolustaa yhdenvertaisesti kaikkien lasten oikeuksien toteutumista, toimia antirasistisesti ja vastustaa vihapuhetta.

Mahdollisuuksia voidaan tasata varmistamalla kohtuuhintainen asuminen perheille, turvaamalla järjestöjen tarjoama tuki sekä järjestämällä vammaisille lapsille heidän tarvitsemansa apu. Päättäjien on huomioitava perheiden monimuotoisuus ja arvioitava päätöksiä erilaisten tarpeiden näkökulmista.

4) Lapsen oikeuksien työkalupakkia hyödynnetään

Jokainen alue- ja kuntapäättäjä voi omalla työllään vaikuttaa merkittävästikin lasten ja perheiden tilanteeseen alueellaan tai kunnassa, kun hän tuntee lapsen oikeuksien työkalupakin. Anna ääni lapselle -kampanja esittelee helppokäyttöisessä muodossa lapsivaikutusten arvioinnin sekä lapsibudjetoinnin perusteet, lasten ja nuorten osallisuuden periaatteet sekä rakenteet, joilla lapsen oikeuksia turvataan.

Lasten vaalipaneeli 14.2.2025

Anna ääni lapselle -kampanja järjestää ystävänpäivänä 14.2.2025 klo 9–10 yhdessä Helsingin Sanomien Lasten uutisten kanssa Lasten vaalipaneelin! Paneelissa lapset ja nuoret pääsevät keskustelemaan ja kysymään suoraan puolueiden puheenjohtajien kanssa itselleen tärkeistä teemoista.

Mukana ovat Anders Adlercreutz (RKP), Sari Essayah (KD), Harry Harkimo (Liik.), Antti Kaikkonen (Kesk.), Minja Koskela (Vas.), Antti Lindtman (SDP), Petteri Orpo (Kok.), Riikka Purra (PS) sekä Sofia Virta (Vihr.). Lasten vaalipaneeli striimataan suorana Helsingin Sanomien Lasten uutisten kanavissa: www.hs.fi/lastenuutiset.

Lisätietoja:

Johtaja, viestintä ja vaikuttaminen, Juuli Hurskainen, p. 050 3533 480, juuli.hurskainen@lskl.fi

Erityisasiantuntija Heidi Järvenpää, p. 040 515 8547, heidi.jarvenpaa@lskl.fi

www.lskl.fi/aanilapselle



Anna ääni lapselle -kampanjassa ovat mukana:

Ammatillisten perhekotien liitto, A-Klinikkasäätiö, Auta lasta, Barnavårdsföreningen, Diakonissakeskus Nuorten ohjelma, Ensi- ja turvakotien liitto, Familia ry, Folkhälsan, Hope, Icehearts, Imetyksen tuki, Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kuurovammaisten Lasten Vanhempien Liitto, Lastenliitto, Lasten ja nuorten keskus, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Monimuotoiset perheet -verkosto, Nuorten Ystävät, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Parasta Lapsille, Parisuhdekeskus Kataja, Pelastakaa Lapset, Pesäpuu, Perhehoitoliitto, Pienperheyhdistys, Pinskut, Sateenkaariperheet, Seta, SOS-Lapsikylä, Stiftelsen Bensow, Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto, Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot, Suomen Unicef, Suomen Vanhempainliitto, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Vammaisperheyhdistys Jaatinen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt, Vesaisten Keskusliitto, Väestöliitto, Yhden Vanhemman Perheiden liitto sekä Yhteiset Lapsemme.