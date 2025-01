Oma Hämeen elintapamuutoksen ja Tietoa tyypin 2 diabeteksesta -etäryhmät käynnistyvät pian

Etäryhmiin voivat osallistua kaikki Kanta-Hämeen alueen asukkaat. Asukkaat voivat osallistua joko yhteen tai useampaan tapaamiseen. Ryhmät ovat maksuttomia, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Etäryhmään osallistuminen ei vaadi erityisiä taitoja tai välineitä. Asukas voi liittyä ryhmään omalta kotisohvaltaan, kunhan hänellä on käytössään internet-yhteys ja tietokone, tabletti tai älypuhelin.

Osallistujilta on saatu paljon positiivista palautetta

Etäryhmätoiminta on osoittautunut erittäin onnistuneeksi ja arvokkaaksi osaksi Oma Hämeen palveluvalikoimaa. Vuoden 2024 aikana Oma Häme sai paljon positiivista palautetta osallistujilta. Osallistujat kokivat ryhmien parantaneen merkittävästi heidän arkeaan ja hyvinvointiaan.

"Täksi vuodeksi olemme kehittäneet uusia ryhmätoimintoja ja parantaneet teknisiä ratkaisuja, jotta osallistuminen olisi entistä helpompaa ja sujuvampaa", etäryhmätoiminnasta vastaava Susanne Andersson-Tapio kertoo.

Hyvinvointialueen ja asiakkaiden näkökulmasta etäryhmät tarjoavat kustannustehokkaan ja saavutettavan tavan tarjota tukea ja ohjausta kaikille Kanta-Hämeen asukkaille, heidän sijainnistaan riippumatta.

Kevään 2025 etäryhmät

Elintapamuutoksen etäryhmä

Ke 15.1 klo 16.30–18.00 Yksi pieni muutos kerrallaan – miten onnistun?

Ke 29.1 klo 16.30–18.00 Joustava tie monipuoliseen ravitsemukseen

Ke 12.2 klo 16.30–18.00 Kaikki alkaa unesta ja palautumisesta

Ke 26.2 klo 16.30–18.00 Mieli mukaan muutokseen

Ke 12.3 klo 16.30–18.00 Liikettä arkeen askel kerrallaan

Tietoa tyypin 2 diabeteksesta -etäryhmä

To 23.1. klo 16.30–18.00 Osa 1: tietoa diabeteksesta sairautena ja sen vaikutuksista elämääsi

To 30.1. klo 16.30–18.00 Osa 2: tietoa diabeteksen elintapahoidosta

To 6.2. klo 16.30–18.00 Osa 3: tietoa diabetesliiton toiminnasta, suun terveydestä ja tyypin 2 diabeteksen insuliinihoidosta

Oma Hämeellä on lisäksi etäolkapääryhmä, johon pääsee mukaan fysioterapeutin lähetteellä.

Liity täältä kevään 2025 ryhmiin

Muista myös ottaa seurantaan Oma Hämeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen somekanavat Facebookissa ja Instagramissa! Löydät ne nimellä ”Voi Hyvin Oma Hämeessä”. Kanavilta saat vinkkejä oman ja läheistesi hyvinvoinnin edistämiseksi.