Uskottavia huijausviestejä Aktian nimissä

Suomen Telemarkkinointiliitto ry on saanut suuren määrän ilmoituksia huijausviesteistä, jotka tulevat Aktian nimissä. Myös Aktia ilmoittaa huijausviesteistä etusivullaan.

Viesti sisältää tekstin: ”Tämä on viimeinen muistutus siitä, että olet saanut uuden viestin postilaatikkoosi, joka vaatii huomiotasi.” Tekstin alla on linkki, joka muka vie postilaatikkoon, mutta se on todellisuudessa tietojenkalasteluyritys. Linkkiä ei siis missään nimessä tule klikata.

Viestit tulevat Aktian oikeasta viestintäosoittesta viestinta[at]aktia.fi. Tämä tarkoittaa sitä, että viesti tulee samaan ketjuun kuin aiemmat viestit samasta osoitteesta, jos vastaanottajalla on käytössä sähköpostissa viestin ryhmittely. Tämän takia viesti voi siis hämätä jopa tarkkaavaisimpia käyttäjiä. Viestin yhteystiedoissa on myös Aktian oikea vaihdenumero, joka entisestään lisää sen uskottavuutta.

"Oikean viestintäosoitteen käyttäminen tekee huijausviestistä erityisen uskottavan. Kun viesti liittyy samaan ketjuun kuin aidot viestit, vastaanottajan kynnys epäillä sen aitoutta madaltuu huomattavasti. Rikolliset hyödyntävät juuri tätä menetelmää, koska he tietävät sen olevan tehokas tapa saada ihmiset avaamaan linkkejä ja luovuttamaan tietojaan", toteaa Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

Aktian nimissä lähetetyn huijauksen lisäksi Kilpi-sovellus on havainnut monenlaisia muita aktiivisia huijauksia ja muita häiritseviä viestejä. Tällä hetkellä liikkeellä on muun muassa:

Huijaukset Netflixin, Autoliiton ja OmaKannan nimissä

Roskapostiviestit: Tarjouksia lainojen kilpailutuksista, seuralaispalveluista ja kasinotarjouksia, jotka ovat laittomia kohdistaa suomalaisille.

Pysy askeleen edellä hujareita

Huijausviestit ovat kehittyneet entistä vaikeammin tunnistettaviksi. Näillä ohjeilla voit pienentää riskiä joutua huijauksen kohteeksi:

Älä koskaan klikkaa viestin sisältämiä linkkejä, ellet ole täysin varma niiden aitoudesta. Ole erityisen varovainen viestien kanssa, jotka vaativat kiireellisiä toimia. Jos epäilet viestin aitoutta, ota yhteyttä suoraan organisaatioon heidän virallisten kanaviensa kautta. Lataa Kilpi-sovellus, joka estää huijaukset.

Epäilyttävän viestin tai puhelun lähettäjän voi tarkistaa ilmaiseksi Telemarkkinointikiellon hakupalvelussa osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi. Palvelu auttaa tunnistamaan huijausyrityksiä nopeasti ja luotettavasti.

Lisäksi Kilpi-sovellus tarjoaa tehokkaan suojan estämällä huijauspuhelut ja -viestit jo ennen kuin ne saavuttavat käyttäjän. Pidä yhteystietosi turvassa ja vältä klikkaamasta epäilyttäviä linkkejä – suojaudu huijauksilta jo etukäteen.