Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hyvinvointialuejohtaja kiertää Päijät-Hämeen kunnissa muusikon kanssa – ”Myös kulttuuri tuo hyvinvointia”

Kuntakierros ja kulttuuria -nimellä kulkevia tilaisuuksia rytmittää ammattimuusikko.

Kierroksen aiheina ovat hyvinvointialueen kuulumisten lisäksi digipalvelut ja lähestyvät vaalit.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, ja ne järjestetään tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa.

– Kuntakierros on hyvinvointialueella jo säännöllinen tapa. Meidän on hyvä kuunnella asiakkaita ja asukkaita ja saada suoraa palautetta. Nyt kierros on erityisen tärkeä, sillä edessä ovat aluevaalit ja kuntavaalit. Vaikuttamisen mielenkiintoa on syytä nostaa, Petri Virolainen kertoo.

Kierroksella konsertoi kärköläläislähtöinen Riikka Jaakkola, joka on menestynyt muun muassa Voice of Finland -kilpailussa.

– Tämä on minulle erikoislaatuinen keikkakiertue, sillä esitykset ovat ikään kuin pienoismusikaaleja ja rytmittävät hyvinvointialuejohtajan puhetta. Hienoa, että kulttuuri huomioidaan tällä tavoin hyvinvoinnin edistäjänä, Riikka Jaakkola sanoo.

– Hyvinvointi on iso kokonaisuus ja muodostuu muustakin kuin vain terveys-, sosiaali- ja pelastustoimen palveluista. Myös kulttuuri tuo hyvinvointia, ja sitä koetamme kierroksella lisätä ja samalla lieventää mielikuvaa hyvinvointialueen byrokraattisuudesta ja virkamiesmäisyydestä, Petri Virolainen toteaa.

Kierros käyntiin Lahdesta ja Kärkölästä

Kuntakierros käynnistyy Lahdesta ja Kärkölästä 24. tammikuuta ja jatkuu heti seuraavana päivänä Padasjoelle ja Sysmään. Kuun lopussa kierros etenee Hollolaan. Helmikuun puolella vuorossa ovat Hartola, Asikkala, Orimattila, Iitti ja Heinola.

Lahteen on suunnitteilla myös toinen kierrospäivä, jotta mahdollisimman moni asukas pääsee osallistumaan tilaisuuksiin.

Osassa kiertuepaikkakunnista mukana on aluehallituksen puheenjohtaja Sari Niinistö.

Kuntakierros ja kulttuuria -kierroksen aikataulu: