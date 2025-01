Peter Sarlin tekee mittavan lahjoituksen Suomen tekoälytutkimuksen vahvistamiseksi – 13 uutta professuuria suomalaisiin yliopistoihin ja ELLIS-instituuttiin

Perustettavat professuurit ovat merkittävä askel Suomen ja Euroopan tekoälytutkimuksen ekosysteemin vahvistamisessa ja pitkäaikaisen kilpailukyvyn edistämisessä tekoälyn saralla ja tukevat samalla kansainvälisen ELLIS-instituutin toimintaa.

Peter Sarlinin perustama säätiö Foundation PS pyrkii myös jatkossa tukemaan maailmanluokan tekoälytutkimusta Suomessa ja etenkin perustettavista professuureista muodostuvan PS Fellow -verkoston toimintaa.

”Tämän päivän maailmassa tekoäly on keskeinen kilpailukyvyn ja kasvun moottori, ja Suomen menestys rakentuu maailmanluokan osaamisen ja osaajien varaan. Onnistumisen edellytyksenä on, että vahvistamme tekoälykyvykkyyksiämme tutkimuksen, koulutuksen ja teollisten sovellusten alueilla. Lahjoitukseni tarkoituksena on luoda ja vahvistaa houkuttelevaa ympäristöä maailmanluokan tekoälyosaamiselle ja -läpimurroille useilla eri aloilla. Yhdessä voimme vauhdittaa Suomen ja Euroopan kilpailukykyä globaalilla tekoälykentällä”, toteaa Peter Sarlin.

"Olemme erittäin kiitollisia Peter Sarlinin tekemästä lahjoituksesta. Lahjoitus tukee hienosti Suomalaista osaamista tekoälyn parissa ja vahvistaa samalla koko suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä maailmalla. Lahjoitus auttaa kehittämään edelleen tekoälyyn liittyvää tutkimustamme Jyväskylän yliopistossa", Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala sanoo.

Jyväskylän informaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pasi Tyrväinen kertoo, että tekoäly on merkittävässä osassa nykyistä informaatioteknologian tutkimusta.

"Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa tekoälytekniikoita kehitetään muun muassa terveydenhuollon, päätöksenteon, kyberturvallisuuden ja oppimisanalytiikan tarpeisiin. Sarlinin antama lahjoitus vahvistaa kykyämme uusien menetelmien kehittämisessä eri alueille", Tyrväinen kertoo.

Peter Sarlin on Silo AI:n perustajia ja yrityksen toimitusjohtaja. Silo AI on Euroopan johtava yksityinen tekoälylaboratorio, jonka yrityskauppa yhdysvaltalaiselle AMD:lle 665 miljoonalla dollarilla oli Euroopan historian suurin tekoäly-yhtiön yrityskauppa. Tietojärjestelmätieteen tohtori Sarlin toimii myös työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa erityisalueenaan koneoppiminen ja tekoäly.

Foundation PS on perustettu vahvistamaan Suomen ja Euroopan tekoälytutkimuksen ekosysteemiä ja kilpailukykyä. Tukemalla maailmanluokan tutkimusta säätiö pyrkii edistämään innovaatioita, houkuttelemaan huippuosaajia ja vahvistamaan Suomen sekä Euroopan asemaa tekoälyn globaalina johtajana.

Suomen tekoälytutkimusta koordinoi Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI), joka tuo yhteen kymmeniä johtavia toimijoita kuten suurimpia yrityksiä, julkisen sektorin toimijoita ja korkeakouluja.

ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), perustettu vuonna 2018, on eurooppalainen johtavien tekoälytoimijoiden verkosto, joka keskittyy tutkimukseen, teknisiin innovaatioihin ja vaikuttavuuteen. ELLIS luo tutkimusyksiköiden verkostoa, joka kattaa Euroopan ja Israelin, ja koostuu ELLIS-yksiköistä ja ELLIS-instituuteista. Ennen Suomeen perustettua Euroopan toista ELLIS-instituuttia, ensimmäinen ELLIS-instituutti perustettiin Tübingeniin vuonna 2023. Pitkän aikavälin tavoitteena on perustaa joukko maailmanluokan ELLIS-instituutteja, jotka toimivat paikallisten tekoälyekosysteemien ytimessä.

