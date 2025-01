Saariston rengasteiden kausi pitenee jälleen vuonna 2025 – erinomainen aika kokeilla saariston taikaa

Saaristokaupunki Parainen

Parainen, eniten saaria omaava kaupunki maailmassa, on huomannut kasvavaa kiinnostusta saaristoon myös talvikuukausina. "Saaristo on auki 365 päivää vuodessa, ja yhä useampi ymmärtää, kuinka ainutlaatuinen elämys esimerkiksi viikonloppu Suomen eteläisimmässä, ympäri vuoden asutussa Utön majakkasaaren kaltaisessa kohteessa voi olla, kun jää peittää meren ja mieli lepää saariston rauhallisuudessa", kertoo Paraisten matkailupäällikkö Benjamin Donner.

Kaarina – paras paikka viihtyä ja kokea

Tutkitusti paras paikka Kaarina on noin 37 000 asukkaan kasvava ja kehittyvä kaupunki Pienen Rengasteiden varrella. Kaarinassa voi nauttia kauniista merellisestä luonnosta, hyvistä palveluista, runsaasta kulttuuritarjonnasta ja monipuolisesta historiasta.

Kaarinassa luonto on lähellä ja tarjoaa mahdollisuuden liikkua monipuolisesti. Hoidetut sisä- ja ulkoliikuntapaikat ovat käytössä ympäri vuoden ja kauniit retkeilyreitit kutsuvat kulkemaan. Kaarina on meren äärellä: voit ihailla sitä luontopoluilta, rannoilta, veneestä ja vedestä.

Naantali – Pohjolan Portofino

Naantali, Pohjolan Portofino, on Pienen Rengastien varrella oleva Suomen lomapääkaupunki, jossa tasavallan presidentit viettävät kesiään. Kultarannan puutarha avautuu remontin jälkeen yleisölle kesällä 2025. Vanhakaupunki, sen lukuisat kahvilat ja ravintolat luovat uniikin tunnelman. Muumimaailma ja hemmotteluja tarjoava Naantalin Kylpylä tarjoavat elämyksiä isoille ja pienille vieraille. Pyöräilyreitit ja yhteysalukset vievät saariston rauhaan.

Vartti Turusta ja pari tuntia Helsingistä ja olet yhdessä Suomen suosituimmassa ja uniikeimmassa saaristolaisessa matkakohteessa!

Kustavi, Taivassalo, Vehmaa

Saariston vuoden 2025 uutuus on Kihdin kierros, joka vie matkailijan kierrokselle Kustavin, Brändön ja Paraisten saaristoon. Suosittelemme reittiä erityisesti niille, jotka haluavat tutustua saaristoon pyöräillen tai kävellen! Matka n. 120 km sisältää neljä pidempää lauttaosuutta (maatieosuus 60 km). Vaatii yöpymisen tai huolellisen suunnittelun yhteysalusaikataulujen takia.

Historian havinaa voi tavoitella keskiaikaisissa kivikirkoissa ja kirkkomailla. Kannattaa muistaa myös uniikit saariston paikallismuseot kuten Saaristolaismuseo Kustavissa, Viiasten kartanomuseo Taivassalossa ja Kotiseutu- ja kivityömuseo Vehmaalla.

Kiinnostavan luontopolkukokemuksen tarjoaa Tummamäen luontopolku peikko- ja sammalpolkuineen vanhalla kivilouhoksella Vehmaalla. Merenrantatunnelmaa voi puolestaan hakea Laavupolulta Hakkenpäästä Taivassalosta.

Brändö

Brändö tarjoaa palan Ahvenanmaata vain kahden tunnin päässä Turusta. Brändö muodostuu yli tuhannesta saaresta ja tarjoaa luonnonkauniista saaristomaisemista nauttivalle runsaasti koettavaa. Jo saarten läpi mutkittelevan tien kulkeminen on elämys, joka avaa pysäyttäviä näkymiä sekä merelle että perinnemaisemiin. Poikkea matkalla mm. Åvan kyläsatamaan, Torsholman näkötornille, luontopoluille tai Lappon saaristolaismuseoon tai frisbeegolfradalle. Tai vain pysähdy aistimaan saariston kiireetöntä tunnelmaa. Uusi Saariston rengasreitti, Kihdin kierros, kulkee myös Brändön halki, tarjoten mahdollisuuden viettää loman parhaita päiviä vaihtelevasta saaristoluonnosta nauttien.

Uusikaupunki

Uniikki Uusikaupunki yllättää vierailijan monipuolisella tarjonnallaan. Sympaattiset puutalokorttelit, mielenkiintoiset nähtävyydet ja tapahtumat, monipuoliset harrastusmahdollisuudet, runsas kulttuuritarjonta, paikalliset herkut sekä upeat meri- ja luontokohteet tarjoavat vieraille yksilöllisiä elämyksiä ympäri vuoden.

Uudenkaupungin uunituore Valitse Uusikaupunki 2025 – esite tulee jakoon ensimmäisenä messuille. Oppaasta löytyy monenlaista tietoa kaupungin näkemisistä ja tekemisistä, meri- ja luontokohteista, aktiviteeteistä, ruokapaikoista, majoituksista, ostosmahdollisuuksista sekä muista palveluista. Esitteen nettiversio on luettavissa visituusikaupunki.fi verkkosivulla. Jaossa on myös hauska ja värikäs Lasten Uusikaupunki -esite, joka esittelee parhaat vinkit lapsille ja lapsiperheille.

”Messuilta löydät taatusti monta hyvää syytä tulla visiitille Uuteenkaupunkiin. Vinkkinä veneilijöille ja leirintämatkailijoille, että kaikille Pakkahuoneen vierassatamassa tai Santtioranta Campingissä yöpyville on mahdollisuus voittaa 2000 euroa puhtaana käteen, matkailusuunnittelija Irmeli Laiho-Andersson vinkkaa.

Ahvenanmaa

Ahvenanmaa on ainutlaatuinen saarimaailma, jonka upea luonto, merenkulun värittämä kulttuuri ja lukemattomat elämykset niin maalla kuin merellä lumoavat. Pohjoismaiden onnellisin kansa toivottaa sinut tervetulleeksi tutustumaan merellisen Maarianhaminan ja idyllisten saaristokylien leppoisaan elämänmenoon. Visit Åland on Ahvenanmaan virallinen matkailuorganisaatio, jolla on noin 240 jäsentä. Työskentelemme Ahvenanmaan matkakohteen markkinoinnin ja profiilin kehittämisen parissa. Haaveilit sitten aktiivisesta saaristoseikkailusta, herkullisesta makumatkasta tai rentouttavasta lomasta yksin tai yhdessä haluamme inspiroida sinua. Suunnitellaan yhdessä ikimuistoinen matka Ahvenanmaalle - Tervetuloa tutustumaan tarjontaamme Matkamessuilla!

Lisätiedot,

Tarja Rautiainen, Visit Naantali

tarja.rautiainen@visitnaantali.com, p. 0407478847





Lisätietoja Saaristomatkailun kehittäjät -verkostosta

Jani Grönroos, Tulevaisuuden saaristomatkailun teknologinen kehittäminen TUFF

jani.gronroos@kimitoon.fi, p. +358 40 5194840