Päijät-Häme vahvistaa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusaluetta

Päijät-Hämeen liittymisestä uuteen elinvoimakeskusalueeseen pidetään hyvänä niin Hämeen ELY-keskuksessa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) kuin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa. “Kymenlaaksolla, Etelä-Karjalalla ja Päijät-Hämeellä on paljon yhteistä esimerkiksi elinkeinorakenteen, alueidenkäytön ja vesistöjen osalta. Uskomme, että Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta rakentuu erittäin hyvä ja toimiva aluekehityskokonaisuus. Meillä ELY-keskuksissa on nykyiselläänkin kokemusta useamman maakunnan alueella toimimisesta ja yhteistyön kehittämisestä niiden välillä, ja tällainen yhteistyö on luontevaa jatkossakin”, toteavat Hämeen ELY-keskuksen ylijohtaja Tommi Muilu ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Satu Mäkelä.

Elinvoimakeskuksista vahvoja alueellisia toimijoita

Elinvoimakeskusten tehtävänä on hoitaa elinkeinotoiminnan edistämiseen ja yritystoimintaan, työllisyyteen, maatalouteen, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen, liikenteeseen, alueiden käytön edistämiseen, vesitalouteen, luonnon monimuotoisuuden suojelun ja vesien hyvän tilan edistämiseen sekä kalatalouteen liittyviä tehtäviä alueillaan.

Elinvoimakeskusten tehtävistä on osa jatkossakin valtakunnallisia tai alueellisesti keskitettyjä ja niitä kootaan tiettyihin elinvoimakeskuksiin. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus tulee hoitamaan alueen omien tehtävien lisäksi itäisen alueen vesitaloustehtäviä sekä eteläisen alueen rakennerahastotehtäviä.

Uudet 1.1.2026 toimintansa aloittavat elinvoimakeskusalueet ja toimipaikat ovat:

Uudenmaan elinvoimakeskus: Uusimaa, päätoimipaikka Helsinki

Lounais-Suomen elinvoimakeskus: Varsinais-Suomi ja Satakunta ml. Ahvenanmaan maakunta: päätoimipaikka Turku ja toimipaikka Pori

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus: Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme, päätoimipaikka Kouvola ja toimipaikat Lappeenranta ja Lahti

Sisä-Suomen elinvoimakeskus: Pirkanmaa ja Kanta-Häme, päätoimipaikka Tampere ja toimipaikka Hämeenlinna

Keski-Suomen elinvoimakeskus: Keski-Suomi, päätoimipaikka Jyväskylä

Itä-Suomen elinvoimakeskus: Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala, päätoimipaikka Kuopio ja toimipaikat Joensuu ja Mikkeli

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus: Etelä-Pohjanmaa, päätoimipaikka Seinäjoki

Pohjanmaan elinvoimakeskus: Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, päätoimipaikka Vaasa ja toimipaikka Kokkola

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus: Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, päätoimipaikka Oulu ja toimipaikka Kajaani

Lapin elinvoimakeskus: Lappi, päätoimipaikka Rovaniemi

Yhteinen valmistelu käynnistetään heti

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 9.10.2024 toimeenpanohankkeen kymmenen elinvoimakeskuksen suunnittelua ja perustamista varten. Valmistelu alkoi tämän jälkeen hankesuunnitelman mukaisesti elinvoimakeskusalueilla.

Aiemman hallituksen esitysluonnoksen mukaan Hämeen ELY-keskuksen alue olisi liittynyt kokonaisuudessaan Uudenmaan elinvoimakeskusalueeseen. Päijät-Hämeen tilanne ratkesi kuitenkin tänään, kun päätettiin, että Päijät-Häme sijoittuu Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueeseen. Yhteinen valmistelu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Hämeen ELY-keskuksen kesken käynnistetään heti tällä viikolla.

Jo aiemmin syksyllä päätettiin, että Kanta-Häme muodostaa Pirkanmaan kanssa Sisä-Suomen elinvoimakeskusalueen.

Valtion aluehallinnon uudistus

Valtion aluehallinnon uudistuksessa on tarkoitus vuoden 2026 alussa perustaa 10 alueellista elinvoimakeskusta, jotka keskittyvät jatkossa alueiden kehittämiseen ja rahoitukseen. Tulevilla elinvoimakeskuksilla on toimipaikkoja jokaisessa maakunnassa. Samassa yhteydessä nykyiset ELY-keskukset ja Aluehallintovirastot, sekä Valvira lopetetaan. Aluehallintovirastojen, Valviran ja ELY-keskusten ympäristöhallinnon lupa- ja valvontatehtävät keskitetään perustettavaan valtakunnalliseen Lupa- ja Valvontavirastoon.

Lakiesitysten on tarkoitus tulla eduskuntakäsittelyyn kevään 2025 aikana.