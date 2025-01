Selvitys: Nämä olivat vuoden 2024 suosituimmat remontit – putkiremonttien hinta laski lähes 70 prosenttia

Top 10 suosituimmat remontit vuonna 2024

Sähkötyöt Lattiaremontti Sisämaalaus (+1) Kylpyhuoneremontti (-1) Kattoremontti Piharemontti (+1) Energiaremontti (-1) Julkisivuremontti Ulkomaalaus (+1) Tutkimukset ja kartoitukset (+6)

Vuoden 2024 suosituin remonttikategoria oli sähkötyöt. Toiseksi sijoittui lattiaremontti ja kolmannella sijalla oli sisämaalaus.

Sisämaalaus, piharemontti ja ulkomaalaus nousivat listalla yhden sijan sekä tutkimukset ja kartoitukset kuusi sijaa, kun verrataan vuoteen 2023. Energiaremontti ja kylpyhuoneremontti tippuivat yhden sijan.

“Suosituimmat remontit pysyivät suhteellisen muuttumattomina vuonna 2024. Merkittävintä pudotusta suosiossa edustivat energiaremontit, jonka taustalla on aiempien vuosien sähkön hintakriisi, joka kasvatti valtavasti energiaremonttien kysyntää”, kommentoi Urakkamaailma.fi:n perustaja Kalle Koivuniemi.

Remonttien hinnat vuonna 2024 – putkiremonttien hinnat tippuivat peräti -68,2 %

Remontin mediaanihinta oli 719 € vuonna 2024, kun huomioidaan kaikki remonttikategoriat. Remonttien hinnat laskivat keskimäärin -20,1 % vuodesta 2023. Taulukkoon on koottu yleisimpien remonttikategorioiden mediaanihinnat ja hinnan muutos vuodesta 2023.

Yleisimpien remonttikategorioiden mediaanihinnat kalleimmasta edullisimpaan:

Remonttikategoria Mediaanihinta Muutos vuodesta 2023 Salaojaremontti 11 913 € -12,6 % Saunaremontti 10 700 € +9,2 % Kylpyhuoneremontti 7 632 € +10,6 % Kattoremontti 4 314 € -18,4 % Ulkomaalaus 4 253 € -6,5 % Huoneistoremontti 3 791 € -11,1 % Terassityöt 2 530 € +4,6 % Julkisivuremontti 2 356 € -17,0 % Talon purkaminen 2 232 € -34,0 % Putkiremontti 1 900 € -68,2 % Keittiöremontti 1 881 € +6,1 % Piharemontti 1 757 € -18,1 % Lattiaremontti 1 500 € +5,2 % Energiaremontti 1 475 € -10,6 % Sisämaalaus 1 390 € +2,5 % Asbestipurkutyöt 1 240 € +11,1 % Ikkunaremontti 800 € -35,2 % Tutkimukset ja kartoitukset 274 € +6,2 % Sähkötyöt 256 € -0,8 %

“Keskimääräisten remonttien hintojen putoamista selittää kaksi asiaa. Ensinnäkin kuluttajien heikko luottamus omaan talouteensa on johtanut siihen, että remonttien keskimääräinen koko on pienentynyt merkittävästi: jos remontti tehdään, pyritään se tekemään mahdollisimman pienimuotoisesti. Esimerkiksi isoja putkiremontteja on lykätty mahdollisuuksien mukaan tulevaisuuteen ja tehty enemmän pienimuotoisia ylläpitotoimia putkistoon. Toinen syy keskimääräisen remontin hinnan pienentymiseen on remonttien kysynnän lasku, joka on johtanut kasvaneeseen kilpailuun ja alentuneisiin hintoihin remonttimarkkinoilla”, kommentoi Urakkamaailma.fi:n perustaja Kalle Koivuniemi.

Mediaanihinnaltaan remonteista kallein oli salaojaremontti, 11 913 €. Toiseksi kallein oli saunaremontti (10 700 €) ja kolmanneksi sijoittui kylpyhuoneremontti (7 632 €).

Mediaanihinnaltaan remonteista edullisin oli sähkötyöt, 256 €. Toisella sijalla oli tutkimukset ja kartoitukset (274 €) ja kolmanneksi edullisin kategoria oli ikkunaremontti (800 €).

Putkiremonttien hinnat laskivat eniten, peräti -68,2 %. Putkiremonttien hintojen laskua selittää epävarma taloustilanne ja isojen putkiremonttien lykkääminen. Niiden sijasta tehtiin pieniä putkistoon liittyviä töitä. Asbestipurkutöiden hinnat nousivat eniten, 11,1 %.

Kylpyhuoneremonttien hinnat nousivat 10,6 %, mediaanihinnan ollessa 7 632 €. Keittiöremonttien hinnat nousivat 6,1 %, mediaanihinnan ollessa 1 881 €.

“Tuloksista havainnoimme, että isoimmat keskimääräisten hintojen pudotukset ovat nimenomaan kookkaissa remonttikategorioissa, joissa remontin kokoluokkaa on minimoitu ja isoimmat remontit on jätetty tulevaisuuteen. Pienemmissä remonteissa havaitsemme maltillisempia muutoksia ja jopa inflaation tuomaa hintojen nousua”, kommentoi Urakkamaailma.fi:n perustaja Kalle Koivuniemi.

Remonttien hinnat Suomen suurimmissa kaupungeissa – Oulussa oli edullisinta tehdä remonttia

Suomen suurimpien kaupunkien remonttien mediaanihinnat kalleimmasta edullisimpaan:

Kaupunki Remontin mediaanihinta Muutos vuodesta 2023 Kuopio 2 260 € +43,5 % Turku 892 € -10,8 % Lahti 750 € -25,1 % Jyväskylä 654 € -54,6 % Vantaa 620 € -20,5 % Espoo 590 € -28,0 % Helsinki 555 € -7,5 % Tampere 493 € -26,4 % Oulu 490 € -2,0 %

Mediaanihinnan mukaan remontin tekeminen oli kalleinta Kuopiossa (2 260 €) ja edullisinta Oulussa (490 €).

“On mielenkiintoista huomata, että remonttien mediaanihinnat vaihtelevat merkittävästi Suomen suurimpien kaupunkien välillä. Oulu erottuu edullisimpana vaihtoehtona. Hintojen vaihtelua selittää osaltaan kilpailun voimakkuus. Suurimmissa kaupungeissa, joissa on enemmän remonttiyrityksiä, hinnat laskevat nopeammin remonttipalveluiden kysynnän laskun myötä. Lisäksi näissä kaupungeissa lykättiin suhteellisesti enemmän isoja remontteja tulevaisuuteen”, kommentoi Urakkamaailma.fi:n perustaja Kalle Koivuniemi.

Remonttien mediaanihinta laski kaikissa suurimmissa kaupungeissa yhtä lukuun ottamatta. Kuopiossa remonttien hinnat nousivat 43,5 %. Eniten remonttien hinnat laskivat Jyväskylässä, -54,6 %.

“Yllättävää on kuitenkin Kuopion tilanne, jossa remonttien hinnat ovat nousseet yli 40 %, tehden siitä Suomen kalleimman kaupungin remontille mediaanihinnalla mitattuna. Tämä ero korostaa, kuinka paikalliset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi remonttien kustannuksiin”, kertoo Urakkamaailma.fi:n perustaja Kalle Koivuniemi.

Tutkimuksen datasta:

Urakkamaailmassa oli tutkimusaikavälillä (1.1.2024–30.12.2024) yhteensä 32 000 tarjouspyyntöä, joista suosituimpien remonttien analyysiin pystyttiin hyödyntämään 18 000 ja hintojen analyysiin 7 000:n tarjouspyynnön tiedot. Kaikki remontin hintatiedot ovat arvonlisäverollisia ja esitetyt hinnat ovat eri remonttikategorioiden mediaanihintoja.