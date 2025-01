Oma Häme pilotoi lähipalvelumallia Tammelassa

Oma Häme pilotoi uudenlaista lähipalvelumallia tänä vuonna Tammelassa. Helmikuussa alkavan kokeilun aikana neuvolan ja perusterveydenhuollon vastaanottopalveluita sekä tarjotaan tammelalaisille Forssan terveyskeskuksessa sekä Tammelan terveysasemalla uuden lähipalvelumallin mukaisesti.

Hammashoitolan toiminta jatkuu Tammelassa ennallaan terveysasemalla. Fimlab siirtää omalla päätöksellään laboratoriopalvelunsa Tammelasta Forssaan 1. helmikuuta alkaen. Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä sosiaalipalvelut jatkavat lähipalvelukäytäntöjään entiseen malliin.



Lähipalvelupilotin avulla kartoitetaan lähipalvelujen tarvetta ja kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluja eri asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti. Kokeiltavaa toimintamallia peilataan myös suunniteltuihin palvelurakenteen muutoksiin. Samalla otetaan käyttöön uusia toimintatapoja, joilla voidaan taata henkilöstön riittävyys suhteessa palvelurakenteeseen. Henkilöstö on ollut tiiviisti mukana suunnittelemassa uusia toimintamalleja sekä valmistelemassa helmikuussa alkavaa pilottia.



Kokeilun aikana pohdinnassa on muun muassa, miten palveluita voidaan tuottaa sille väestöryhmälle, jonka pääsy palveluihin on vaikeutunut. Ensi vaiheen arvioinnit ovat osoittaneet, että uuden toimintamallin lähipalveluista hyötyisivät pääsääntöisesti sellaiset asiakasryhmät, jotka käyttävät useita kunnan ja hyvinvointialueen palveluita.



Pilotin aikana Oma Hämeen ammattilaisten on tarkoitus edistää osallistavan toimintakulttuurin leviämistä hyvinvointialueella ja tehdä tiivistä yhteistyötä kunnan nuorisotyön, diakonian, työllisyyspalveluiden ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita vastaava toimintamalli.

Oma Häme kehittää sote-palvelujaan tänä vuonna yhä vahvemmin aluevaltuuston keväällä 2024 tekemien palveluverkkopäätösten mukaisesti. Lähipalvelumalli on osa tätä kehittämistyötä.

Nämä asiat muuttuvat helmikuussa

Neuvolan ja perusterveydenhuollon vastaanottopalveluita tarjotaan tammelalaisille pääsääntöisesti Forssan terveyskeskuksessa 17. helmikuuta alkaen. Tammelan terveysasemalla on rajatusti vastaanottoaikoja, joiden tarvetta seurataan ja arvioidaan pilotin aikana. Lähipalvelun tarve arvioidaan hoidontarpeen arvioinnin yhteydessä asiakaskohtaisesti.

Avoterveydenhuollon palvelut

• Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja neuvonta p. 034 191 2141. Aikuisneuvonta p. 034 191 2254

• Voit asioida myös Oma Häme -mobiilisovelluksen kautta tai kirjautua sairaanhoitaja-chatiin verkkosivujemme kautta. Chat on avoinna ma–pe klo 8–20.

• Puhelinnumerot tulevat muuttumaan lähikuukausina puhelinuudistuksen myötä, mistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, soita Päivystysapu 116 117, kiireellisen hoidon ensilinjaan. Numero on avoinna ympäri vuorokauden.

Lasten- ja äitiysneuvolan palvelut

• Neuvolan ensilinja 03 6296200 sekä neuvola-chat palvelevat ma, ke ja to klo. 8-15 sekä ti ja pe klo 8-12.

• Tammelasta tutut neuvolan terveydenhoitajat ottavat asiakkaitaan vastaan Forssassa.

Laboratorio

Fimlab siirtää omalla päätöksellään laboratoriopalvelunsa Tammelasta Forssaan 1. helmikuuta alkaen. Kanta-Hämeen alueen asukkaat voivat jatkossakin asioida kaikissa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen Fimlab-toimipisteissä. Ajantasaiset tiedot toimipisteistä ja aukioloajoista löytyvät Fimlabin sivuilta.

Hammashoitolan toiminta jatkuu Tammelassa ennallaan terveysasemalla.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä sosiaalipalvelut jatkavat toimintaansa entiseen malliin.