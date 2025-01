UMK25: Metalcore-yhtye One Morning Left rikkoo ennakkoluuloja: “Me ollaan tosi pehmoisia ja hyväkäytöksisiä”

16 vuotta musiikkia tehnyt One Morning left koostuu viidestä eri puolilta Suomea tulevasta jäsenestä. Yhtyeen perustajana, keulahahmona ja päävokalistina toimii Mika Lahti, toisena päävokalistina, kitaristina ja biisinkirjoittajana Leevi Luoto, basistina ja taustalaulajana Miska Sipiläinen, rumpalina Dennis Hallbäck ja biisinkirjoittajana, kitaristina sekä taustalaulajana Juuso Turkki. Yhtyeen tarina alkoi, kun Lahti tutustui jyväskyläläiseen Teemu Rautiaiseen yhteisöpalvelu IRC-galleriassa. Yhteinen musiikkimaku johti One Morning Left -yhtyeen perustamiseen vuonna 2008.

Ensimmäinen EP julkaistiin perustamisvuonna 2008 ja seuraavana vuonna yhtye lähti ensimmäiselle Euroopan kiertueelleen. Vuonna 2010 yhtye solmi levytyssopimuksen Spinefarm Recordsin kanssa ja seuraavana vuonna julkaistiin ensimmäinen täyspitkä albumi The Bree-Teenz. Metalcore Superstars -albumi vuonna 2016 sisälsi hittikappaleen You're Dead, Let's Disco. Kappale nousi erityiseen suosioon Japanissa, ja yhtyeen Tokion keikat myivät loppuun. Vuonna 2022 One Morning Left oli Euroopan kiertueella UMK-voittaja Blind Channelin sekä saksalaisyhtye Electric Callboyn kanssa. Nykyään yhtye tekee musiikkia saksalaisen levy-yhtiö Arising Empiren alla.

Yhtye kuvailee itseään hyperaktiiviseksi ja rajoja rikkovaksi hyvän mielen hevibändiksi. Huumori erottaa yhtyeen muista pohjoismaisista metallibändeistä.

“Musiikillisesti nojaamme 80- ja 90-lukuihin, emmekä ota itseämme liian tosissaan. Hassuttelua katsotaan meillä päin välillä kieroon. Meidän musiikin tahtiin pystyy tanssimaan, ja se on ihan mahtavaa”, Luoto kuvailee.

Tasa-arvo on bändille tärkeää. Yhtye korostaa, että jokaisella on oikeasti oikeus olla juuri sitä mitä he ovat.

“Haluamme välittää rakkautta, voimaa ja hyväksymistä. Kaikki ihmiset ovat erilaisia ja se on mahtava asia. Meidänkin joukossa osa on herkempiä, osa taas enemmän örmykörmyjä ja se on rikkaus”, Lahti kertoo.

Viesti on resonoinut faneissa, jotka koostuvat hyvin eritaustaisista ihmisistä.

“Osa on nuoria, osa vanhoja, osa hevareita, osa poppareita. Tosi moni on Keski-Euroopasta. Siellä meidän musiikki on lähtenyt ihan uuteen nousuun”, Lahti sanoo.

Jäsenvaihdokset ovat olleet bändille haastavimpia hetkiä. Muutokset ovat perustajajäsen Lahden mukaan olleet pitkällä tähtäimellä positiivisia, vaikkakin ovat siinä hetkessä tuntuneet erityisen raskailta.

“Kyllä se veti miestä matalaksi, kun paras kaverini ja meidän silloinen rumpali jättäytyi pois. Elämä on kuitenkin elämää”, Lahti kuvailee.

Esiintyjinä bändin jäsenet ovat arvaamattomia, estottomia ja hauskoja. Bändi korostaa myös ennakkoluulottomuutta. Kirjaa ei saa tuomita kannen perusteella, ja sama pätee ihmisiin. Myös yhtyeen jäseniin.

“Ihmisten on kenties helppo tehdä olettamuksia sen perusteella miltä me näytetään. Joillekin näytämme kenties uhkaavilta tai ilkeiltä, mutta me ollaan päinvastoin tosi pehmoisia ja hyväkäytöksisiä”, Luoto naurahtaa.

UMK-biisi Puppy ei jätä ketään kylmäksi

UMK:hon haku on ollut bändin tähtäimessä jo pitkään.

“Puhuimme jo edellisen rumpalimme kanssa, että UMK olisi upea kokemus. Kun Käärijän Cha Cha Cha -kappaleen tuottanut Kiro tuli kuvioihin, aloimme hänen kanssaan pohtia UMK-biisin tekemistä”, Lahti paljastaa.

UMK-biisi Puppy on juuri sellainen, miltä se kuulostaa. Kappale kertoo hyvin yksinkertaisesti koiranpennusta.

“Meillä nousi esille idea koiranpennusta, sillä kaikkihan rakastavat koiranpentuja ja se voisi yhdistää ihmisiä meidän polarisoituneessa maailmassa. Olimme studiolla kymmeneltä aamulla ja lähdimme sieltä iltakuuden aikoihin pois. Se oli maailman nopeinta ja ammattimaisinta toimintaa”, Lahti kuvailee.

Bändi toivoo, että UMK:n myötä he pystyvät jättämään päivätyöt ja keskittymään musiikkiin kokopäiväisesti. He ihailevat etenkin Blind Channelin ja Käärijän niittämää viisumenestystä.

“Tällä biisillä saataisiin viisut natisemaan liitoksistaan. Olemme UMK:ssa, sillä haluamme lähteä edustamaan Suomea Sveitsin viisuihin”, Luoto painottaa.

UMK25-tapahtuma ja -show 8. helmikuuta Nokia Arenalla Tampereella

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja valitaan 8.2.2024 Tampereen Nokia Arenan UMK25-tapahtumassa. Suora lähetys UMK-show’sta nähdään ja kuullaan suorana Yle TV1:ssä, Yle Areenassa sekä Ylen radiokanavilla. Voittaja selviää laskemalla yleisöäänet ja kansainvälisen raadin antamat pisteet yhteen: katsojien äänten painoarvo on 75 % ja kansainvälisen raadin 25 %.

