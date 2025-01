Aninkaistenkadulla Turun ydinkeskustassa alkaa uuden kerrostalon rakentaminen massiivisten purkutöiden jälkeen

Rakennustyöt Aninkaistenkatu 1:ssä alkoivat kesällä 2024 vanhan kahdeksankerroksisen toimistotalon massiivisilla purkutöillä. Purkutöiden jälkeen Aninkaistenkatu koko tontin pituudelta on tuettu ponttiseinillä haastavan savisen maaperän takia. Uuden kahdeksankerroksisen kerrostalon rakennustyöt alkavat paalutustöillä. Kerrostalo saavuttaa harjakorkeuden syksyllä 2025 ja valmistuu keväällä 2026.

– Turkulaisia suuresti kiinnostanut ja sosiaalisessa mediassa ansioituneesti seurauksia kerännyt purkuvaihe on turvallisesti suoritettu loppuun, kiitos naapureille ja turkulaisille hyvästä yhteiselosta purkutyömaamme kanssa. Suuri kiitos kuuluu työmaalla työskenteleville sekä hankkeen asiantuntijoille, hyvällä yhteistyöllä vaativatkin työt saadaan toteutettua turvallisesti ja suunnitelman mukaisesti. Seuraavaksi ryhdymme uudisrakentamisen pariin ja Turun ydinkeskustaan historialliselle paikalle syntyy uutta kaupunkikuvaa vanhan rinnalle, kertoo Lounais-Suomen aluejohtaja Ville Raitanen Laptilta.

– Myös seurakuntayhtymä haluaa osaltaan kiittää urakoitsijaa ja kaikkia purkuvaiheeseen osallistuneita toimijoita sekä naapureita ja oman toimitalon käyttäjiä purkutyön onnistuneesta loppuun saattamisesta. On hyvä asia, että kokonaisuuden hallinta ja vastuut ovat yhdellä urakoitsijalla, mikä olikin tärkeä peruste projektinjohtourakan valintaan urakkamuodoksi. Yhteistyöllä ja tiedottamisella on tärkeä rooli myös jatkossa, kun varsinaiset rakennustyöt pääsevät kunnolla vauhtiin. On hienoa, että tontille saadaan uusi rakennus, toteaa seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Kalle Luoma.

Asumista ja toimitilaa kahdeksaan kerrokseen

Uudisrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee liike-, toimisto- ja kokoontumistiloja. Tilat toteutetaan muunneltaviksi siten, että ne on helppo räätälöidä ennen käyttöönottoa tulevan käyttötarpeen mukaan.

Kerroksiin 2–7 tulee yhteensä 74 vuokra-asuntoa, joiden koot vaihtelevat välillä 26–88 m2. Ullakkokerrokseen rakennetaan sauna- ja kokoustiloja. Kellarikerrokseen rakentuu varastointi- ja yhteistilojen lisäksi erillinen autohalli asukaspysäköinnille. Lisää pysäköintipaikkoja löytyy pihakannelta, johon sijoittuu myös leikkipaikka.

Rakennus liitetään kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoon. Ilmanvaihto varustetaan lämmön talteenotolla ja rakennukseen asennetaan jäähdytysjärjestelmä. Rakennus toteutetaan A-energiatehokkuusluokkaan ja kolmen tähden Rakennustiedon ympäristöluokituskriteeristön mukaisesti.

Uusi asuin- ja toimistokerrostalo tulee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän omistukseen. Pääurakoitsijana rakennushankkeessa toimii Rakennusliike Lapti. Uuden rakennuksen on suunnitellut Sarcsigge (Sigge Arkkitehdit fuusioitui kevättalvella 2024 Sarcin kanssa). Hankkeen kustannukseksi arvioidaan 19,45 miljoonaa euroa. Kokonaisuus on koko laajuudeltaan noin 7 300 brm2 eli bruttoalaa, joka käsittää kaikki rakennuksen hyötyneliöt.