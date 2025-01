VAKE jalkautuu monikielisten asukkaiden pariin

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on suomen monikulttuurisin, alueen asukkaista noin 25 % on vieraskielisiä ja alueella puhutaan yli 120 kieltä. Kielitaidon tai sosiaalisten verkostojen puute on usein esteenä palveluihin pääsyyn. Syksyllä 2024 VAKEssa aloitettiin monikieliset infot lapsiperheille, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta VAKEn palveluista, madaltaa kynnystä niihin hakeutumiseen ja vähentää niihin kohdistuvia ennakkoluuloja.

Tulkkaus ja tutut tilat madaltavat kynnystä osallistua

Infojen suunnittelu sai alkunsa alueen asiakkaiden palautteesta ja niitä lähdettiin suunnittelemaan yhdessä alueen kuntien ja järjestöjen kanssa. Tilaisuuksia suunniteltaessa niistä pyrittiin tekemään helposti lähestyttäviä, sillä viranomaispelko nousi vahvasti esiin alueen monikielisten asukkaiden alkukartoituksessa.

”Tavoitteena on, että jokaisella osallistujalla olisi turvallinen ja tervetullut olo tilaisuuksissa, mikä osaltaan voi torjua myös viranomaispelkoa.” -Infojen kehittäjät

Tilaisuudet päätettiin järjestää alueen monikielisille asukkaille tuttujen järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen tiloissa, ja tilaisuuksissa oli paikalla myös tulkkeja. Yhteensä syksyn 2024 aikana tilaisuuksia tulkattiin kahdeksalle eri kielelle. Yhteistyö alueen järjestöjen kanssa on ollut avainasemassa tilaisuuksien onnistumiselle.

Suositut tilaisuudet ennaltaehkäisevät perheiden kriisejä

Vuoden 2024 monikieliset infot lapsiperheille olivat yleisömenestys, tilaisuuksissa kävi yhteensä 347 kävijää ja asteikolla 1–10 tilaisuuksien arvosanojen keskiarvo oli 9. Tilaisuuksien teemat vaihtelivat nuorille kohdistetusta väkivaltatyöpajasta vanhemmuuden tukipalveluita esitelleisiin tapaamisiin. Yhteensä tilaisuuksia järjestettiin 21 kertaa ja niissä vieraili 30 puhujaa.

”Tietoa ja tukea tuodaan infojen avulla konkreettisesti ruohonjuuritason kokoontumispaikkoihin, jonne asiakkaat ovat jo valmiiksi löytäneet.” -Infojen kehittäjät

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella korostuvat lapsiperheiden palvelutarpeet sekä vieraskielisten asukkaiden osuus väestöstä. Hyvinvointialueen talouden tasapainottamiseen tähtäävän uudistusohjelman eräs tavoitteista on palvelurakenteen keventäminen ja asiakkaiden ohjaaminen ajoissa kevyempiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Monikieliset infot lapsiperheille -tilaisuudet tekevät hyvinvointialueen palveluja tutuiksi myös sen vieraskielisille asukkaille ja rohkaisevat heitä olemaan yhteydessä VAKEen jo ennen tilanteiden mahdollista kriisiytymistä.

Infot jatkuvat vuonna 2025

Monikieliset infot lapsiperheille -tilaisuudet jatkuvat keväällä 2025 Vantaalla ja Keravalla. Syksyn 2024 kokemusten perusteella tilaisuuksia kehitetään muun muassa tuomalla tilaisuuksia uusien yhteistyökumppaneiden tiloihin Keravalla ja Koivukylässä sekä vähentämällä tilaisuuksia siellä, missä kävijöitä on ollut vähiten.