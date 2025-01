Tutkimus: Suomalaisten usko tekoälyn kykyyn ratkaista vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia ruotsalaisia vahvempi

Yli puolet suomalaisista, 53 %, ja joka kolmas, 33 %, ruotsalaisista uskoo, että tekoäly voi auttaa ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Suomalaisista 62 % uskoo, että tekoäly voi vahvistaa Suomen kilpailukykyä, ja että Suomelle on riski jäädä jälkeen tekoälyn hyödyntämisessä. Naapurimaassa vain 39 prosenttia uskoo, että tekoälyllä on merkittävä rooli Ruotsin kilpailukyvyn kannalta.

”Suomalaiset suhtautuvat tekoälyn vaikutuksiin ruotsalaisia selkeästi voimakkaammin niin hyvässä kuin pahassa. Olemme perinteisesti insinöörikansa, joka uskoo teknologian mahdollisuuksiin. Mahdollisuuksia ei kuitenkaan voi olla olemassa ilman riskejä. Säännöt, etiikka ja ammattitaito ovat generatiivisen tekoälyn tuomien mahdollisuuksien olennainen edellytys”, teknologia-, data- ja designyhtiö Solitan Lasse Girs summaa.

Tiedot käyvät ilmi Solitan Taloustutkimuksella syksyllä 2024 toteuttamasta tutkimuksesta, johon osallistui 1036 toimistotyötä tekevää suomalaista. Ruotsissa tutkimuksen toteutti samana ajankohtana tutkimusyhtiö Kantar Media (Sifo), ja siihen vastasi 1335 ruotsalaista toimistotyöntekijää.

Tekoäly voi lisätä suomalaisten hyvinvointia

Suomalaisista 76 % uskoo, että tekoälyn avulla on mahdollista myös ratkaista lääketieteellisiä ja terveydenhuoltoon liittyviä ongelmia, kun vastaava luku Ruotsissa on 44 %. Joka toinen suomalainen, 54 %, näkee, että tekoäly voi myös helpottaa väestön ikääntymisestä johtuvan työvoiman vähenemiseen liittyvissä ongelmissa. Ruotsalaisista tähän uskoo 28 %.

”Tulokset osoittavat selkeästi, että suomalaiset näkevät tekoälyllä olevan suuri yhteiskunnallinen merkitys niin taloudellisesti kuin hyvinvointimme kannalta. Suomen menestyksen kannalta on oleellista pysyä teknologisen kehityksen aallonharjalla”, Solitan Girs kertoo.

Tekoäly on suomalaisille sekä uhka että mahdollisuus

Vaikka suomalaisten usko tekoälyn positiiviseen voimaan on ruotsalaisia vahvempi, suomalaiset toisaalta näkevät tekoälyn mukanaan tuomat yhteiskunnalliset riskit ruotsalaisia suurempina: Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta ajattelee, että tekoäly voi johtaa rikollisuuden ja tietoverkkorikollisuuden lisääntymiseen, kun vastaava Ruotsin luku on 65 %. Toimistotyötä tekevistä suomalaisista 85 % uskoo, että tekoäly ja disinformaation leviäminen voivat uhata demokratiaa, kun Ruotsissa vastaava luku on 72 %.

Suomalaisista työssä käyvistä kahdeksan kymmenestä ajattelee, että sotilaallisiin tarkoituksiin käytetty tekoäly voi johtaa lisääntyvään tuhoon, Ruotsissa näin ajattelee 62 % työssä käyvistä ihmisistä. Tekoälyn tietoturvallisuus puolestaan huolestuttaa 84 % suomalaisista.



Lokakuussa 2024 toteutetun tutkimuksen aikaan suomalaisista toimistotyöntekijöistä 46 % käytti generatiivista tekoälyä vähintään kuukausittain, ja 36 % ilmoitti, ettei ole koskaan kokeillut sitä. Ruotsalaisista toimistotyöntekijöistä 25 % käyttää generatiivista tekoälyä vähintään kuukausittain, ja 49 % ei ole kokeillut sitä.

