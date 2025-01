Hae kuntoutuksen kehittämisrahoitusta vuodelle 2025

Kelasta voi hakea kuntoutuksen kehittämisrahoitusta 7.1.2025 alkaen. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi julkisen sektorin toimijat, järjestöt, säätiöt ja kuntoutuksen palveluntuottajat. Rahoitusta ei myönnetä yksityisille henkilöille tai yksittäiselle toiminimelle.

Kela voi myöntää kehittämisrahoitusta projekteille, joista on valtakunnallista hyötyä. Hyötyjiä voivat olla asiakkaat, Kela tai muut kuntoutuksen toimijat

Rahoitusta haetaan rahoitushakemuslomakkeella, jonka liitteenä täytyy olla selkeä projektisuunnitelma, kustannusarvio sekä arviointisuunnitelma. Projektisuunnitelmassa täytyy kuvata, mitä projektissa on tarkoitus kehittää, mille kohderyhmälle ja miten. Suunnitelmassa on tuotava esiin projektin konkreettiset tavoitteet ja mahdolliset tulokset. Lisäksi suunnitelmassa on arvioitava, miten projektin tulokset ja uudet toimintamallit voidaan ottaa käyttöön ja vakiinnuttaa osaksi kuntoutuksen palvelujärjestelmää. Kun projekti päättyy, tulosten täytyy olla maksutta kaikkien saatavilla.

Hakemus on toimitettava Kelaan viimeistään 31.3.2025. Kela lähettää rahoituspäätökset hakijoille viimeistään 30.6.2025.

Kuntoutuksen kehittämisrahoitushaun teemat vuonna 2025

Kuntoutuksen kehittämisrahoitushaun teemat vuonna 2025 ovat seuraavat:

Ammatillisen kuntoutustarpeen arvioinnin välineet Luku- ja kirjoitusvaikeuksien kuntoutusmenetelmät Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ohjauskäynnit – Nykytilan ja kehittämistarpeiden selvittäminen.

Näiden teemojen lisäksi kehittämisrahoitusta voi hakea myös muuhun kuntoutuksen kehittämiseen, joka täyttää edellä mainitut ehdot.

Lisätietoa vuoden 2025 rahoitushaun teemoista ja hakuprosessista on Kelan verkkosivuilla.

Lue lisää: Hae rahoitusta | Kumppanit | Kela