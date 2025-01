Pohjaton reppu kuvaa herkän lapsen arkea – Maria Viljan kiitelty sarja jatkuu

Ilmestyy 16.1.2025

Rosali on jo ensimmäisellä luokalla. On aika suunnitella kevätjuhlaesitystä, ja kaikilla muilla tuntuu olevan loputtomasti taitoja ja intoa esiintyä. He osaavat voimistella, laulaa ja tehdä taikatemppuja.

Rosali ei keksi mitään, mitä hän osaisi kaikkein parhaiten. Hänellä on kuitenkin jotakin erityistä: näkymätön reppu, johon kokemukset ja tunteet kertyvät. Sen sisältä paljastuu jotain odottamatonta.

Sarjan aiemmissa osissa Näkymätön reppu ja Villikissareppu on kerrottu siitä, kuinka reppuun kertyy kaikki se mitä erityisherkkä Rosali kokee, näkee, kuulee, tuntee ja ajattelee, ja siitä millaisia iloja ja haasteita tämä toisinaan Rosalille aiheuttaa.

”Pohjaton reppu -tarinassa Rosali kasvaa koululaiseksi, joka jo tuntee näkymätöntä reppuaan, mutta jolla on repun kanssa aivan uudenlaisia oivalluksia. Tässä kirjassa olen halunnut erityisesti nostaa esiin reppuun liittyviä voimavaroja, jotka helposti jäävät kuormituspuheen alle piiloon”, kirjailija ja kuvittaja Maria Vilja kertoo.

Kirjasarja herkästä Rosalista on syntynyt tarpeesta kuvata herkän lapsen kokemusmaailmaa lapsille ja aikuisille tavalla, joka tarjoaa nähdyksi tulemisen kokemuksia, oivalluksia ja näkökulmia siihen, miten herkkää lasta voi kokemustensa kanssa tukea.

Viljalle keskeistä kaikessa on aikuisten myönteinen suhde herkkyyteen sekä ymmärrys siihen liittyvästä kuormittumistaipumuksesta ja kuormittumiseen reagoinnista.

”Näkymätön reppu -sarjan kirjat lisäävät tätä ymmärrystä ja antavat käyttökelpoisia käsitteitä ja ajattelun apuvälineitä lapsille, perheille ja kasvattajille. Itse herkkänä ihmisenä olisin kaivannut tällaisia käsitteitä lapsena.”

Tutustu myös Näkymätön reppu -nettisivuihin: http://www.nakymatonreppu.fi/

Maria Vilja on lastenkirjailija ja kuvittaja, joka haluaa loihtia ihmisen herkkyyden näkyväksi. Hänen kuvakirjansa Villikissareppu oli Runeberg junior -ehdokkaana 2023. Näkymätön reppu -sarjaan kuuluu myös näyttely ja työpajoja lapsille. Vilja oli viime vuonna myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokas.

