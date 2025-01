Akava: Kuntien varmistettava työllisyys- ja kotoutumispalvelujen resurssit – työllisyyden nosto tärkeää

Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden järjestäminen siirtyi valtiolta kunnille vuoden alussa ja TE-toimistojen tilalle tuli 45 työllisyysaluetta, jotka ovat kuntien muodostamia. Uudistuksen tavoitteena on viedä työllisyyspalvelut lähemmäksi kuntalaisia ja kehittää niitä vastaamaan kuntien asukkaiden ja työnantajien tarpeisiin paremmin.

– Muutos on historiallinen, vaikka uudistus ei välttämättä näy työvoimapalveluiden asiakkaille, sillä valtaosa henkilöstöstä siirtyi TE-palveluista kuntien työllisyyspalveluihin. Aika näyttää, miten muutos lopulta näkyy palveluissa ja työllisyydessä, sanoo Akavan ekonomisti Heikki Taulu.

– Uudistukseen liittyy huolta rahoituksesta: ovatko kunnat valmiita panostamaan palveluihin riittävästi? Koska työllisyysalueet ovat uudistuksen jälkeen keskimäärin pienempiä kuin ennen, on syytä kysyä, supistuuko esimerkiksi korkeakoulutetuille tarjolla olevien palvelujen tarjonta entisestään, Taulu jatkaa.

Kunnalle vahvempi asema maahanmuuttajien kotoutumisen edistäjänä

Kunnat vastaavat vuodenvaihteesta lähtien työllisyyspalveluiden lisäksi maahanmuuttajien kotouttamisesta. Muutoksella on tarkoitus helpottaa palveluiden yhteensovittamista ja tavoittaa palveluiden piiriin työttömiä maahan muuttaneita, työvoiman ulkopuolella olevia, etenkin naisia sekä sujuvoittaa maahan muuttaneiden polkuja työelämään.

– Kotoutumispalveluja pitää tarjota mahdollisimman pian maahantulon jälkeen katsomatta maahanmuuton perusteeseen. Tämä on sekä maahan muuttavan ihmisen että yhteiskunnan etu. Palveluja tulee tarjota yhden luukun periaatteella. Suurimmissa kaupungeissa on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi International House -tyyppisestä toiminnasta. Koska tehokas kotoutuminen tukee työllistymistä, kotoutumispalveluista on myös monia hyötyjä kunnille, toteaa Akavan johtava asiantuntija Miika Sahamies.

– Työ- ja osaamisperusteisella maahanmuutolla on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi merkitys yhteiskunnan kannalta muun muassa Suomen heikkenevän huoltosuhteen vuoksi. Avoin ja kansainvälinen yhteiskunta tukee talouskasvun edellytyksiä lisäämällä yritysten osaamista, tuottavuutta ja Suomeen tehtävien investointien määrää, Sahamies sanoo.

