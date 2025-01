Perhekeskus rakentuu yhteistyöllä

Perhekeskus tutuksi -päättäjätapaaminen 15.1.2025 klo 16-18, Koivukylän avoin kohtaamispaikka, Vantaa 8.1.2025 08:00:00 EET | Kutsu

Mikä perhekeskus on ja miten se toimii? Miten hyvinvointialue, kunnat, järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt ovat yhdistäneet sote-uudistuksen jälkeen voimiaan alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi? Mitä uutta seuraavaksi tarvitaan, ja millaisia päätöksiä uusilla kunta- ja aluepäättäjillä on edessään perheiden palveluiden turvaamiseksi? Lastensuojelun Keskusliiton ja sen yhteistyökumppanien järjestämään päättäjätilaisuuteen on kutsuttu keskustelemaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ja alueen kuntien poliittisia päättäjiä sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtoa ja kehittäjiä. Toivotamme myös toimitusten edustajat lämpimästi tervetulleeksi kuuntelemaan keskustelua ja tutustumaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tilanteeseen.