Pelastustoimen toimintavalmiudet Kuopion keskustassa ovat korjaantuneet riittävälle tasolle

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi 30.1.2024 Pohjois-Savon hyvinvointialueelle korjausmääräyksen pelastustoimen palvelutason huomattavien epäkohtien korjaamiseksi Kuopion kantakaupungin alueella.

Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote määräyksestä 1.2.2024

Pelastustoiminnan toimintavalmiuden palvelutaso tuli korjata riskiruuduissa 252925 ja 252250 vastaamaan paikallisia tarpeita ja uhkia siten, että ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan riskiruutukohtainen 50 prosentin vähimmäistavoitettavuus toteutuu. Korjaavat toimenpiteet tuli tehdä 1.7.2024 mennessä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on arvioinut uudelleen vuosien 2023 ja 2024 toimintavalmiuksia kyseisissä riskiruuduissa. Tietojen perusteella pelastustoimen toimintavalmiudet ovat parantuneet riskiruuduissa siten, että huomattava epäkohta vuositarkastelussa on poistunut.

Riskiruudun 252925 alueella vuonna 2024 on ollut 36 kiireellistä tehtävää, joista 53 % on tavoitettu ensimmäisen yksikön osalta mediaaniajassa 5:59 minuuttia. Riskiruudun 252250 alueella 53 tehtävästä 58 % on tavoitettu ajassa 5:56 minuuttia.

Arvioinnin perusteella käy ilmi, että tehdyillä korjaustoimilla on ollut vaikutusta, sillä pitkään jatkuneet puutteet on saatu korjattua lainmukaiselle tasolle, eikä asia anna aihetta enempiin aluehallintoviraston valvonnallisiin toimenpiteisiin tällä erää. Toteutuneet toimintavalmiusajat ovat kuitenkin hyvin lähellä vähimmäisraja-arvoja, joten hyvinvointialueen tulee toteutumista seuraamalla ja tarvittavilla toimenpiteillä huolehtia, että toimintavalmiudet pysyvät lainmukaisella tasolla jatkossakin, toteaa pelastusylitarkastaja Kai Horelli Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lisätietoja

pelastusylitarkastaja Kai Horelli, p. 0295 016 870, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto