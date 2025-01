Kokoomuksen Limnéll ehdottaa kansalaisten turvallisuuskoulutusta kriisi- ja poikkeusoloihin

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnéllin mukaan pärjääminen entistä epävakaammassa ja nopeammin muuttuvassa turvallisuusympäristössä on muuttunut uudeksi, moderniksi kansalaistaidoksi.



”Vaikka tietoa on ja etsivä löytää, haaste on tuoda tämä tieto myös heidän ulottuvilleen, joita asia ei normaalioloissa kiinnosta. Suomessa on jo nykyään monia sertifioituja kursseja ja koulutuksia, joita voidaan pitää kansalaistaitoina, esimerkiksi ensiapukurssit. Jos kansalaistaitoja halutaan päivittää tähän päivään vastaaviksi, olisi tarpeellista toteuttaa samalla periaatteella toimiva kansalaisen kriisi- ja poikkeusolojen turvallisuuskortti”, Limnéll ehdottaa.



Kansalaisen turvallisuuskortin sisältöä olisivat esimerkiksi perustiedot kotivarasta tietoturvaan sekä perustaidot kyberhyökkäyksiltä ja informaatiovaikuttamiselta suojautumiseen.



”Koulutus voitaisiin sisällyttää valinnaisena esimerkiksi koulutussuunnitelmaan. Sen voisi toteuttaa, samalla tapaa kuin ensiapukurssit, työnantajan maksamana tai kolmannen sektorin tarjoamana", Limnéll sanoo.



Limnell nostaa esiin tänään julkaistun yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja muuttuneen turvallisuusympäristön.

”Vaikka edellisestä turvallisuusstrategiasta on jo lähes vuosikymmen, on maailma aivan eri asennossa kuin vuonna 2017. Yksi keskeinen asia on kuitenkin pysynyt samana: Suomessa meistä jokainen on keskeinen turvallisuuden tuottaja. Se on samalla sekä oikeus että velvollisuus. Suomen vahvuus on osaava kansa, jolla on halu puolustaa yhteistä isänmaatamme. Kansalaisen turvallisuuskortti vahvistaisi näistä molempia: sekä osaamista että halua”, Limnéll päättää.

Suomalainen kokonaisturvallisuusmalli on Limnéllin mukaan maailman mittakaavassa poikkeuksellinen.



“Se rakentuu meistä joka ikisen varaan. Jokainen osallistuu kykyjensä ja kykenemisensä mukaan. Kyse ei ole pelkästään omasta pärjäämisestä hätätilanteessa vaan roolista yhteiskunnassa: läheisten tukena ja osana poikkeusolojen tilapäisjärjestelyjä” Limnéll päättää.