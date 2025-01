Viro: Vuoden kansainvälinen matkailukohde ja muutenkin hyvä maa

Suomessa vuoden kansainväliseksi matkakohteeksi valittu Viro valmistautuu alkavaan matkailuvuoteen positiivisin mielin. Tallinna on jo ylittänyt vuoden 2019 suomalaisvieraiden määrät, ja matkailijoita odotetaan yhä enemmän myös pääkaupungin ulkopuolelle maakuntiin.

”Olemme ylpeitä siitä, että suomalaisten ei tarvitse miettiä tai perustella matkaa Viroon. Siitä on tullut monelle mökki- tai muuhun kotimaan reissuun rinnastettava luonnollinen ja helppo ajanvietteen muoto. Suomalaiset muodostavat leijonanosan matkailuviennistämme ja veljeskansojen yhteys on kaikilla sektoreilla muutenkin tiivistynyt historiallisen läheiseksi. Teemmekin Virossa matkailu- ja palvelualamme voimin kaikkemme, että suomalaiset vieraamme tuntevat olonsa meillä kotoisaksi, aivan kuten hyvän naapurin luona kuuluukin,” kertoo Visit Estonian johtaja Anneli Lepp ja lisää:

”Lähialuematkustaminen on myös ympäristön kannalta kestävää kaikkina vuodenaikoina. Matkustamisen helppous mahdollistaa suomalaisille myös matalasesonkiemme hyödyntämisen, sillä kuumien kansainvälisten lomakuukausien ulkopuolella matkustaminen tarjoaa edullisempia majoitushintoja niin Tallinnassa kuin muissa suosituissa kohteissamme.”

Alkavalle matkailuvuodelle Viro lupaa suomalaisvieraille entistä enemmän kulttuuri- ja urheilutapahtumia. Tänä kesänä pidetään valtakunnalliset laulu- ja tanssijuhlat ja Laululavan täyttää myös usea huippuartisti. Vakiokohteiden, kuten Tallinnan, lisäksi suositellaan tutustumista Tarttoon, Itä-Virumaahan, Pärnuun ja Viron saaristoon, jotka tarjoavat yllättäviä elämyksiä kaikille.

Suomi ja Viro maailman hyviksiä

Good Country -indeksin mukaan Viro nousi vuonna 2024 maailman kymmenen parhaan maan joukkoon. Indeksi mittaa maiden positiivista vaikutusta ihmiskuntaan suhteessa niiden kansantalouden kokoon. Suomi nousi tuoreessa The Good Country Index -listauksen viidenneltä sijalta ensimmäiseksi, ja Viro harppasi sijalta 22 yhdeksänneksi.

”Hyvyyttä on vaikea mitata, mutta saavutuksemme Good Country -indeksissä heijastavat hyvin sitä, että maailman hyvinvointi ja kestävät teemat ovat virolaisille tärkeitä. Olemme ylpeitä siitä, että meitä ja Suomea yhdistää nyt saunakulttuurin lisäksi myös tutkitusti vastuullisuus. Nämä ovat meille tärkeitä keinoja erottautua kansainvälisessä kilpailussa matkailijoiden huomiosta. Viro onkin täydellinen kohde kaikille, jotka arvostavat kestävää matkailua, ainutlaatuista kulttuuria ja ystävällisiä naapureita”, Anneli Lepp toteaa.

Tuhansien löylyjen maa

Saunan suosio on hyvinvointitrendin myötä kasvussa myös maailmalla, mutta vahvimmin aito saunaperinne on säilynyt Suomessa ja Virossa. Molempien maiden saunakulttuurit on liitetty Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Kesällä 2024 maiden välinen yhteistyö tuotti saunapäivän maailmanennätyksen, kun yli 4000 ihmistä jakoi saunakuvansa tunnin aikana. Ensi kesänä ennätystä tavoitellaan uudelleen kansainvälisenä saunapäivänä kesäkuun toisena lauantaina.

Lisäksi Virossa järjestetään useita saunatapahtumia, kuten Otepään saunamaraton maaliskuun alussa. Myös monet kylpylät tarjoavat Suomessa harvinaisia ohjattuja saunaelämyksiä, jotka rentouttavat matkailijoita.

Ruokamaakunta Tartumaa ja uudet ravintolat

Viro tunnetaan edelleen erinomaisesta hinta-laatusuhteestaan ja kiehtovasta ruokakulttuuristaan. Vuonna 2025 ruokamatkailijoiden kannattaa suunnata Tarttoon ja sen ympäristöön, sillä Tartumaa on nimetty vuoden ruokamatkailualueeksi. Virossa on jo 35 Michelin-listattua ravintolaa ja 200 Fallstaf-oppaassa arvioitua ravintolaa. Falstaffin listalta löytyy vähintään yksi ravintola Viron jokaisesta maakunnasta, joten pienten etäisyyksien maassa laadukkaan makumatkan teko on helppoa.

Tallinnan uudet ja puhutuimmat ravintola-avaukset ovat tähtikokki Orm Ojan JENK Korean BBQ, Silver Saan Aroma, Vladislav Djatšukin Võivõi Tuli Resto Baar sekä ravintola Shangshi. Lisäksi Tallinnan ruokakentälle on tullut mielenkiintoisia uutuuksia, kuten Sai! Kurja Koera Võiku, joka erikoistuu laadukkaisiin ja innovatiivisiin voileipiin. Vastaavanlaisia korkealaatuisia voileipäpaikkoja on Tallinnaan odotettavissa myös lisää. Pääkaupungin ruokatapahtumauutuuksiin kuuluu myös 14.2.-4.3. järjestettävä ensimmäinen laskiaispullafestivaali KukliFest, mikä juhlistaa Tallinnan kahvilakulttuuria ja virolaista laskiaisperinnettä.

Tervetuloa Viroon Matkamessuilla!

Viro esittelee monipuolisia matkailumahdollisuuksiaan Helsingin Matkamessuilla 16.–19. tammikuuta 2025. Mukana on yli 30 virolaista näytteilleasettajaa. Tule inspiroitumaan ja löytämään uusia puolia Viron matkailusta!

Good Country Index perustuu YK:n ja Maailmanpankin kaltaisten organisaatioiden keräämiin tietoihin. Indeksi arvioi valtioiden positiivista vaikutusta globaalisti, kuten kansainvälistä hyväntekeväisyyttä, median vapautta ja hiilidioksidipäästöjä. Lisätietoja: https://index.goodcountry.org.

Suomen matkailualan liitto SMAL palkitsee vuotuisessa Finnish Travel Gala -tapahtumassa matkailutekoja ja -ilmiöitä. Vuoden kansainvälinen matkailukohde 2025 -palkinnon voitti suomalaisten suosituin matkakohde Viro. www.smal.fi