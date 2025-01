26 vinkkiä maatalouden vesiensuojeluun

Kuusamon ja Kemijärven välisen linja-autovuoron aikataulu muuttuu (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa) 15.1.2025 14:15:02 EET | Tiedote

Kuusamosta Kemijärvelle iltapäivällä lähtevän linja-autovuoron lähtöaikaa aikaistetaan 10 minuuttia 20.1.2025 alkaen. Muutoksen tarkoituksena on varmistaa sujuva vaihtoyhteys Kemijärveltä Helsinkiin lähtevään yöjunaan. Vuoron uusi aikataulu on seuraava: • Kuusamo Kelantie 16.10 • Ruka Kumpare 16.40 • Käylä Sale 17.00 • Suomuhotelli 17.55 • Kemijärvi rautatieasema 18.35 Juna Kemijärven rautatieasemalta Helsinkiin lähtee klo 19.00. Vuoron aikataulut ovat saatavilla Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sekä Google Mapsista. Aikatauluja on saatavilla myös linja-autoista.