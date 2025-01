Kysely: Neuvoloiden asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun

Äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun Kanta-Hämeessä sekä valtakunnallisesti, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) syksyllä toteuttamasta valtakunnallisesta asiakaspalautekyselystä. Noin 95 % Kanta-Hämeessä kyselyyn vastanneista koki, että perhettä koskevat päätökset tehtiin neuvoloissa yhteistyössä ja terveydenhoitajan vuorovaikutus lapsen kanssa oli sujuvaa. Valtakunnallisesti luku oli 90 %.

Asiakkaat kertovat arvostavansa tuttua neuvolan ammattilaista, jonka kanssa on syntynyt luottamuksellinen asiointisuhde. Kanta-Hämeessä 95 % perheistä tapaa saman neuvolaterveydenhoitajan ja lähes 60 % saman neuvolalääkärin. Tulos on valtakunnan tasoa korkeampi. Neuvola on vanhemmille turvallinen ja avoimeen keskusteluun kannustava paikka asioida. Kanta-Hämeessä lähes kaikki vastaajat (96 %) kokivat neuvolassa olonsa turvalliseksi. Avoimissa palautteissa toistui tyytyväisyys neuvolan ilmapiiriin: sitä kuvattiin esimerkiksi avoimeksi, rennoksi, lämpimäksi ja kannustavaksi.

Kokemus yksilöllisestä ja perheiden tarpeita vastaavasta tiedosta ja tuesta oli Kanta-Hämeessä 4,8 (asteikko 1–5). Perheet kokevat saavansa neuvolasta tarpeita vastaavaa tietoa ja tukea hyvin, vaikka eivät aina asioisi saman terveydenhoitajan (4,4) tai lääkärin kanssa.

– Vastaajat kokevat neuvolapalvelun hyödylliseksi, olonsa neuvolassa turvalliseksi. Vastaajilla on kokemus, että päätökset tehdään yhteistyössä ja he tulevat kuulluksi. Terveydenhoitajien vuorovaikutustaitoja ja lasten kohtaamista vastaajat pitävät hyvänä ja sujuvana, sanoo kasvun ja kehityksen ja perhekeskuspalveluiden palvelupäällikkö Heli Haapala.

Koko maassa neuvolapalvelun NPS-indeksi (suositteluindeksi) oli 82, kun taas Kanta-Hämeen alueella NPS-indeksi oli 86. Valtakunnallisesti NPS-indeksi vaihteli välillä 30–100.

Kysely toteutetaan kahden vuoden välein

THL:n toteuttama kysely tehtiin syys-lokakuussa ja sen tulokset valmistuivat loppuvuodesta. Kyselyyn tuli vastauksia jokaiselta hyvinvointialueelta sekä Helsingistä. Vastauksia valtakunnallisesti kertyi yhteensä noin 5400. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella vastaajina oli 200 äitiys- ja lastenneuvolan asiakasta. Vastaajista suurin osa Kanta-Hämeessäkin oli naisia (94 %) ja vastaajista 97 % saivat palvelun omalla äidinkielellään.

Vastaavanlainen kysely on kohdistunut kuntien tai kuntayhtymien neuvola-asiakkaille vuosina 2014, 2016, 2018 ja 2021. Vastausten määrä vuoden 2024 kyselyssä oli kuitenkin korkeampi kuin kahtena edellisenä vuonna, jolloin kysely myös toteutettiin sähköisessä muodossa. THL kerää yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajien ja lääkärien vastaanottojen asiakkailta palautetta noin kahden vuoden välein. Edelliset kyselyn vastaukset olivat samansuuntaisia, mutta etenkin terveydenhoitajien tavoittavuudessa koettiin puutteita ja kaivattiin enemmän sähköisiä palveluita perheiden tarpeisiin.

Tuloksia tarkastellessa on hyvä huomata, että vastausmäärät neuvoloittain ovat melko pieniä. Erityisesti NPS-mittari reagoi yksittäiseen palautteeseen, jos vastaajia on vähän. Kaikkien tulosten esittelyssä vastaajamäärän raja on 10: tuloksia ei ole näkyvillä, jos vastaajia on ollut vähemmän. Vaikka suurin osa kyselyn tuloksista on positiivisia, noin joka kymmenes vastaaja on kokenut haasteita neuvolan henkilökunnan tavoittamisessa. Tavoittamisen esteenä ovat olleet esimerkiksi ruuhkautuneet puhelinpalvelut.

Neuvoloiden lisäksi THL toteuttaa säännöllisesti erillisiä kyselyitä esimerkiksi terveysasemien, suun terveydenhoidon ja ikäihmisten palveluiden osalta. Myös Oma Häme kerää tietoa asiakaskokemuksesta jatkuvilla asiakaskyselyillä. Palautetta on mahdollista antaa myös vapaamuotoisena verkkosivujen kautta ja chat-palveluissa.

Äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakaspalautekyselyn tulokset 2024 (raportointi.thl.fi)

Anna vapaamuotoista palautetta Oma Hämeen palveluista: Palaute - Oma Häme