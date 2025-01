Oma Hämeen sähköautojen käyttöönotossa viivettä Riihimäellä

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on hankkinut viime vuonna Riihimäen Riihikodin kotihoidon käyttöön neljä täyssähköautoa, joista kahta ei ole vielä otettu käyttöön. Syynä on se, että latauspisteet eivät ole vielä valmiina. Kaksi muuta autoa on siirretty käyttöön muihin toimipisteisiin. Oma Häme on vuokralla Riihikodissa ja latauspisteurakasta vastaa kiinteistön omistaja Riihimäen kaupunki.

Hämeen Sanomat ja Aamuposti kirjoittivat perjantaina 17.1. autoista, jotka seisovat käyttämättöminä Riihikodin pihassa. Tavoitteena oli saada autot käyttöön loppuvuodesta 2024. Koska latauspisteurakka on venynyt ennakoitua pidemmälle, tilanteeseen pyritään etsimään nyt vaihtoehtoisia ratkaisuja. Sähköautojen käyttämättömyys ei ole aiheuttanut lisäkustannuksia eikä vaikuttanut autojen kuntoon.