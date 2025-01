Aluehallintovirastot: Hyvinvointialueiden pelastustoimen omavalvonnassa eroavaisuuksia

Pelastustoimen järjestämistä koskeva laki astui voimaan, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alusta. Uuden voimaan tulleen pelastustoimen järjestämislain mukaan hyvinvointialueiden pelastustoimille säädettiin tehtäväksi varmistaa omavalvonnalla pelastustoimen tehtävien ja palveluiden lainmukainen hoitaminen sekä laatia järjestämisvastuulleen kuuluvista pelastustoimen tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma.

Valvontaa varten perustetun valvontaryhmän tarkoituksena on ollut selvittää, miten pelastustoimen omavalvontaohjelmat on laadittu ja toteutettu hyvinvointialueilla, ja miten pelastustoimen omavalvonnasta on raportoitu vuoden 2023 osalta hyvinvointialueilla. Lisäksi selvitettiin, miten pelastustoimen omavalvonnan julkisuus toteutuu ja miten sitä on edistetty. Valvonta toteutettiin pääosin asiakirjavalvontana perehtymällä muun muassa hyvinvointialueiden omavalvontaohjelmiin, palvelutasopäätöksiin, vuosittaisiin selvityksiin sekä muuhun julkiseen aineistoon.

Omavalvonnan raportoinnissa haasteita

Selvityksen yksi keskeisistä havainnoista osoittaa, että pelastustoimen omavalvontaohjelma on useissa hyvinvointialueissa sisällytetty osaksi hyvinvointialueen yleistä omavalvontaohjelmaa, mutta raportointi on puutteellista. Vuotta 2023 koskevaa omavalvonnan julkista raportointia ei ole saatavilla monilla alueilla, ja vaikka raporttien julkaisu on suunniteltu tapahtuvaksi kolmen tai neljän kuukauden välein verkkosivuilla, tämä toteutuu vain harvoin. Lisäksi alueilla on eroja siinä, mistä raportteja voi löytää. Lain edellyttämää julkisuutta ei siten saavuteta, ja tiedon luokittelun eriarvoisuus eri alueilla vaikeuttaa raportointia.

Käytetystä aineistosta käy myös ilmi, että hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä pelastustoimelle asetetut uudet velvollisuudet, kuten omavalvonta, eivät ole lisänneet henkilöstön määrää kaikilla pelastuslaitoksilla. Tämä on vaikuttanut omavalvontaohjelmien laadintaan ja aikatauluihin. Resurssierot ja omavalvonnan rakentumisen vaihtelevuus näkyvät raportoinnissa, ohjelmien saatavuudessa verkkosivuilla, julkisuuden edistämisessä, omavalvontasuunnitelmien laadussa ja tietojärjestelmähankinnoissa.

Tavoitteena sisällöllinen yhtenevyys

Pelastustoimen omavalvonnan lyhyen aikavälin kehittämistarpeet liittyvät siihen, että kaikille hyvinvointialueille saadaan lain edellyttämät omavalvontaohjelmat ja niiden julkisuus nostetaan vaaditulle tasolle. Tavoitteena on julkaista omavalvontaohjelmat ja -raportit alueiden verkkosivuilla. Keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteena on sisällöllinen yhtenevyys omavalvonnassa eri alueiden välillä, mikä edellyttää valvontaa ja ohjausta hyvinvointialueille.

Lue lisää hyvinvointialueiden omavalvonnasta pelastusylitarkastajien Jari Valtasen ja Mira Leinosen blogitekstistä: Hyvinvointialueiden pelastustoimen omavalvonta kaipaa terävöittämistä.