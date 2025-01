Hyvinvointialue harkitsee ruoka- ja siivouspalveluiden kilpailuttamista

Hyvinvointialue tilasi kesällä 2024 selvityksen siitä, millaisia erilaisia vaihtoehtoja on ruoka- ja siivouspalveluiden toteuttamiseen ja millaisia taloudellisia vaikutuksia eri vaihtoehdoilla on. Selvityksessä tarkasteltiin eri vaihtoehtojen riskejä ja vaikutusta palveluiden laadun ja jatkuvuuden hallintaan.

Nykyisellään ruoka- ja siivouspalvelut muodostavat 34,1 miljoonan euron kokonaisuuden. Ruokapalveluiden talousarvio vuodelle 2025 on 16,7 miljoonaa euroa ja siivouspalveluille 17,4 miljoonaa euroa. Raportin mukaan palveluissa on valittavasta mallista riippuen 3,6–8,5 miljoonan euron säästöpotentiaali. Aluehallitus on asettanut säästöt ostopalveluista yhdeksi keskeiseksi tavaksi sopeuttaa hyvinvointialueen taloutta.

– Ostopalveluista tehtävät säästöt tarkoittavat sitä, että vastaavaa säästösummaa ei tarvitse löytää palveluista tai palveluverkosta, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Kinnunen muistuttaa, että toimivat ruoka- ja siivouspalvelut ovat erittäin tärkeitä asiakkaille ja hyvinvointialueen toiminnalle.

Hallitus päättää ruoka- ja siivouspalveluiden tulevasta tuotantotavasta ja mahdollisesta kilpailutuksesta 17.3.2025. Ennen päätöksentekoa aluehallitus antaa nykyisille palvelua tuottaville in-house -yhtiöille mahdollisuuden osoittaa omat konkreettiset ja realistiset tehostamissuunnitelmansa.

Pedersheimin paikkojen sulkeminen peruttiin ja säästö siirrettiin ostopalvelupaikkoihin

Aluehallitus muutti marraskuussa tekemäänsä päätöstä ympärivuorokautisen hoivan paikkojen sulkemisesta. Sen sijaan, että Pedersheim-hoivakodista suljettaisiin kahdeksan paikkaa, vähennetään kaksi ostopalvelupaikkaa.

Muutoksen syy on, että kahdeksan paikan sulkeminen Pedersheimistä ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti järkevää. Kahdeksan paikkaa sulkemalla ei voitaisi sulkea kokonaista siipeä ja yksikköä, jolloin vuokra- ja henkilöstökuluista ei saataisi tavoiteltua säästöä.

Pedersheimin hyväkuntoisessa rakennuksessa on 60 asiakaspaikkaa neljässä yksikössä. Dementiayksikössä on 15 asumispaikkaa ja 2 intervallipaikkaa. Kahdessa ympärivuorokautisen hoivan yksikössä on yhteensä 28 paikkaa. Intervalliyksikössä on 15 paikkaa. Nyt tehdyn päätöksen myötä toiminta jatkuu ennallaan.

Tapahtumien taustalla on hallituksen kokouksessa 25.11.2024 käsitellyt palveluverkkomuutokset. Viranhaltijat esittivät silloin Purmohemmet-nimisen ympärivuorokautista hoivaa tarjoavan yksikön sulkemista. Hallitus ei hyväksynyt esitystä vaan päätti sen sijaan vähentää Purmohemmetin paikkamäärää kuudella ja Pedersheim-hoivakodin paikkamäärää kahdeksalla. Tästä kokouksessa esitetystä vaihtoehdosta ei oltu tehty vaikutusten arviointia ennen päätöksentekoa. Vaikutukset arvioitiin joulukuussa 2024, jonka tuloksena viranhaltijat esittivät hallitukselle nyt tehtyä ratkaisua. Kun ostopalvelupaikoista vähennetään 2 paikkaa lisää, tarkoittaa se yhteensä 27 ostopalvelupaikan vähentämistä hyvinvointialueen pohjoisosassa.