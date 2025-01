Tilitoimistot uuden aikakauden kynnyksellä – StatBun rikkoo perinteiset toimintamallit

Suomalainen ohjelmistotalo Talgraf Oy on tuonut markkinoille uuden rooliperusteisen liiketoiminta-alusta StatBunin, joka asettaa tilitoimistot avainasemaan tiedolla johtamisen kentässä. StatBun yhdistää taloushallinnon, liiketoiminnan seurannan ja suunnittelun työkalut saumattomasti yhteen älykkään tekoälyavusteisen järjestelmän kanssa, joka mahdollistaa uudenlaisia palveluja ja liiketoimintamalleja tilitoimistoille.

Tilitoimistojen toimintakenttä on murroksessa, jossa asiakkaat odottavat entistä enemmän reaaliaikaista tietoa, analyyseja ja strategista tukea päätöksenteossa. StatBun vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla tilitoimistoille moderneimpia teknologioita ja innovaatioita hyödyntävän vuorovaikutteisen liiketoiminta-alustan. StatBun tarjoaa muun muassa valmiit, muokattavat raportti- ja budjettipohjat, helppokäyttöisen live-editorin ja monipuolisen widget-kirjaston, joiden avulla raportteja ja uudenlaisia näkymiä liiketoimintaan voidaan tuottaa automaattisesti ja mukauttaa tekoälyavusteisesti asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. StatBunin modernit BI-työkalut tekevät johtamisesta älykkäämpää ja suorituskykyisempää kuin koskaan aiemmin.

– StatBun tekee tilitoimistoista todellisia liiketoiminnan kehittämisen kumppaneita. Alusta tulee mahdollistamaan sen, että perinteisen kirjanpidon ja raportoinnin lisäksi tilitoimistot voivat tarjota asiakkailleen uudenlaisia palveluita, kuten strategista suunnittelua, investointianalyyseja ja jopa rahoitushakuja. StatBun säästää tilitoimistojen arjesta huomattavasti aikaa automaation ja edistyksellisten työkalujen ansiosta, ja erilaisia lisäpalveluita voidaan tulevaisuudessa kätevästi hankkia muiltakin StatBun-kumppaneilta suoraan alustalta, Talgrafin toimitusjohtaja Toni Kemppinen kertoo.

Aika siirtyä perinteisestä tulevaisuuteen

StatBun-alustan avulla tilitoimistot voivat toimia entistä proaktiivisemmin ja auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa datan perusteella. Alustan rooliperusteinen rakenne tekee tiedolla johtamisesta helppoa: jokainen käyttäjä, oli kyseessä sitten tilitoimiston työntekijä, tilintarkastaja tai yrittäjä, näkee omalle roolilleen relevantit tiedot ja työkalut.

– Kun perinteiset työkalut voivat olla jäykkiä ja vaatia pitkän käyttöönottoajan, StatBun on suunniteltu tilitoimistojen arkea ajatellen. Ohjelmiston jakelu asiakaskäyttöön on tehty todella helpoksi. Alustan käyttöönotto vie vain minuutteja ja parhaimmillaan jopa alle minuutin, ja se skaalautuu helposti niin pienempien kuin suurien yritysten käyttöön. Käyttöönoton ja käytön helppous on suunniteltu niin, että ohjelmiston onnistuu ottamaan haltuunsa ihan jokainen itsenäisesti. Tämän helppouden ja hinnoittelun ansiosta StatBun mahdollistaa tehokkaat BI-työkalut myös pienempien yritysten saataville, Toni Kemppinen jatkaa.

Uusi tapa palvella asiakkaita

StatBunin avulla tilitoimistot voivat paitsi nopeuttaa ja tehostaa omaa toimintaansa myös tuottaa konkreettista arvoa asiakkailleen tarjoamalla ajantasaisia raportteja automaattisesti, budjetointityökaluja ja analysointimahdollisuuksia sekä tärkeää talousjohtamisen tukea, mihin ei välttämättä aiemmin ole ollut riittävästi aikaa ja resursseja. Tämä nostaa tilitoimistojen palvelut uudelle tasolle ja tekee niistä keskeisen osan asiakkaidensa liiketoiminnan strategista suunnittelua.

Alustan kehitystyö jatkuu vauhdilla, ja lähitulevaisuudessa tullaan julkaisemaan muun muassa älykäs markkinapaikka, jonka kautta tilitoimistot voivat niin tarjota kuin hankkia lisäpalveluita asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi strategiatyötä ja vuorovaikutusta rikastuttavat työkalut tulevat saamaan merkittävästi täydennystä.

Tilitoimistoalan mullistus alkaa nyt ja se alkaa Suomesta

StatBun-alustan lanseeraus markkinoille merkitsi uuden aikakauden alkua tilitoimistojen kentässä. Perinteisestä taloushallinnon palveluntarjoajasta voi StatBunin avulla kehittyä aidosti strateginen kumppani, joka auttaa asiakkaitaan pysymään askeleen edellä kilpailijoitaan.

– Tilitoimistot eivät enää vain reagoi, tai vaikeroi resurssihaasteiden kanssa, vaan ne voivat ennakoida ja auttaa asiakkaitaan tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä. StatBun on suunniteltu mahdollistamaan tämä muutos. Tilitoimistoissa oleva talousjohtamisen ammattitaidon ja palvelun potentiaali saadaan StatBunin avulla valjastettua kokonaisuudessaan käyttöön yritysten menestyksen tueksi. Tämän takia olemme olemassa – jotta maailmassa olisi enemmän paremmin menestyviä yrityksiä, Kemppinen summaa.

