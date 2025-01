Kiinteistöliiton kuntavaalikysely: Asumisen kustannukset ovat karanneet käsistä

70 prosenttia vastaajista kokee, että asumisen kustannukset ovat karanneet käsistä

Kyselyn perusteella ylivoimaisesti tärkein asumisen kysymys kunnissa on asumiskustannukset. Kiinteistökustannuksien alentaminen nousi ylivoimaisesti ensimmäiselle sijalle kysyttäessä niin tärkeintä asumisen kysymystä kuin sitä, mihin rakennetun ympäristön asiaan kunnan tulisi panostaa enemmän. 86 prosenttia vastaajista vastasi, että hänen kuntansa tulee panostaa siihen, että asumisen kustannukset eivät nouse. 70 prosenttia vastaajista katsoi, että asumisen kustannukset ovat karanneet käsistä. Kiinteistöveron tasoa piti liian korkeana 63 prosenttia vastaajista.

"Kiinteistöliiton jäsenistö ja kuntalaiset kautta maan kokevat asumisen rajun kustannusten nousun merkittävänä kysymyksenä. Asumisen kallistuminen viime vuosina näkyy kukkarossa ja todella koskettaa suoraan suomalaisten arkea", kommentoi Kiinteistöliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Janne Salakka.

Asumiskustannukset ovat nousseet 2020-luvulla jopa 25 prosenttia, ja tämä näkyy myös vastaajien valinnoissa. Kiinteistöliiton indeksitalovertailun (2024) mukaan asumisen kustannukset ovat nousseet viime vuonna keskimäärin 4,4 prosenttia. Erityisesti lämmitys-, vesi- ja jätemaksut ovat kasvaneet tuntuvasti. Tämä selittänee sitä, miksi kunnan omistajapolitiikka ja kuntaomisteisten yhtiöiden päätökset nousivat kolmanneksi tärkeimmäksi asumisen kysymykseksi kunnassa.

Asumisen kysymykset liikuttavat äänestäjiä

Peräti 92 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää asumiseen liittyviä kysymyksiä tärkeinä tulevissa kuntavaaleissa. Asumiseen liittyvät kysymykset myös liikuttavat äänestäjiä: 62 prosenttia vastaajista kertoo, että asumiseen ja kiinteistöihin liittyvät kysymykset vaikuttavat heidän äänestyspäätökseensä tulevissa kuntavaaleissa. Vain 13 prosenttia katsoo, että teemoilla ei ole vaikutusta heidän äänestyspäätökseensä.

Katujen kunnossapito, ikäihmisten asuminen ja turvallisuus

Viiden tärkeimmän teeman joukkoon nousivat myös katujen kunto ja kunnossapito sekä ikääntyneiden ihmisten asumisen edellytykset omassa kodissaan. Huolestuttavasti vain joka viides koki, että hänen kuntansa tai hyvinvointialueensa on panostanut riittävästi ikäihmisten asumiseen. Katujen kunnon ja kunnossapito liittyy vahvasti myös siihen, miten hyvin ikäihmiset tai liikuntarajoitteiset voivat liikkua kotinsa ulkopuolella. Asuinalueiden turvallisuus nousi viidenneksi tärkeimmäksi vaaliteemaksi.

Ilmastonmuutos, lähiluonto ja korjausrakentaminen

Lähiluonnon suojeleminen ja rakennetun ympäristön ilmastovaikutukset nousivat esiin lukuisissa vastauksissa. Yhteenlaskettuna ilmastonmuutoksen torjunta ja sen haittoihin varautuminen sekä lähiluonnon suojeleminen ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen nousee viiden kärkeen tärkeimpien teemojen joukossa. Vastaajat kokivat vahvasti, että kuntien tulee varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sääolosuhteiden muutoksiin – lähes 70 prosenttia kannatti varautumista ja vain 14 prosenttia katsoi, että kuntien ei tarvitse varautua.

Kysyttäessä asioita, joihin kuntien tulisi panostaa enemmän, nousi korjausrakentamisen tukeminen panostuskohteiden sijalle viisi.

Lyhytaikainen vuokraus kuuma vaaliteema

Lyhytaikaisen vuokraus herätti kyselyn vastauksissa tunteita. Yli puolet vastaajista suhtautui kriittisesti siihen, että kuntien tulisi jatkossakin mahdollistaa lyhytaikainen vuokraustoiminta, vaikka lainsäädäntö mahdollistaisi sen kieltämisen. Teema herättää suurissa kaupungeissa ja erityisesti Rovaniemellä paljon keskustelua, ja asia noussee esille kuntavaalien yhteydessä.

Asumiskustannusten hillintä tärkein viesti

Kiinteistöliiton kuntavaalikyselyn viesti on selvä: asumisen kustannusten hillitseminen on avainasemassa tulevissa kuntavaaleissa. Vaalikampanjassa ehdokkaiden kannattaa nostaa esille konkreettisia keinoja, joilla kunnissa voidaan vaikuttaa asumisen kustannuksiin, huolehtia katuverkoston kunnosta ja kunnossapidosta, tehdä ihmislähtöistä omistajapolitiikkaa, parantaa asuinalueiden turvallisuutta, tukea ikäihmisen asumisen edellytyksiä omassa kodissaan, suojella lähiluontoa ja tehdä ilmastotoimia. Kyselyyn vastanneiden kuntalaisten ääni on vahva ja selkeä – asumisen teemat ovat vahvasti mukana äänestyspäätöksissä.

”Yhdeksän kymmenestä vastaajasta piti asumiseen ja kiinteistöihin liittyviä kysymyksiä henkilökohtaisesti tärkeitä. Olemme kaikki kuntiemme asukkaita, ja lähes jokaisella meistä on koti jossain. Ei siis ihmekään, että asumista pidetään niin valtavan tärkeänä kysymyksenä”, muistuttaa Salakka.

Tutustu kuntavaalikyselyn tuloksiin tarkemmin Janne Salakan blogista.