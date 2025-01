Suomalainen Rocsole auttaa vähentämään öljyntuotannon ympäristövaikutuksia – yhteistyö laajenee pohjoisamerikkalaisen EnerCorpin kanssa

Teollisuus on yksi suurimmista saastuttajista ja hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Esimerkiksi monet öljy- ja kaasuntuottajat ovat viime vuosina havahtuneet teknologian mahdollisuuksiin ympäristörasituksen keventämisessä: dataa tehokkaammin hyödyntämällä voidaan estää tarpeettomat tuotannon pysäytykset.

Vaikutus voi olla valtava. Nykyään pelkästään Pohjois-Amerikassa öljynjalostamoilla on yhteensä yli 2 000 odottamatonta pysäytystä vuodessa. Yksikin suunnittelematon, vaikkapa laiterikosta aiheutuva seisahdus ei vain maksa jopa miljoonia, vaan se voi myös aiheuttaa yhtä paljon päästöjä kuin tuotannosta normaalisti aiheutuu vuosissa. Pahimmillaan laiterikosta seuraa vakava ympäristövahinko, jossa luontoon päätyy kemikaaleja.

Teollisuuden automatisointi on globaali trendi, jonka edelläkävijöihin kuuluu suomalainen Rocsole. Rocsole kehittää ja toimittaa eri teollisuuden aloille soveltuvaa teknologiaa nesteprosessien ja hiekan mittaukseen.

Sen asiakkaisiin kuuluu monia maailman johtavia öljy- ja kaasuteollisuuden tuottajia sekä alkuperäislaitevalmistajia (OEM), kuten EnerCorp, joka on juuri ostanut Rocsolelta lisää tekniikkaa integroitavaksi laitteisiinsa.

EnerCorp on Yhdysvaltojen johtavia pintahiekan käsittelylaitteiden ja -palvelujen tarjoajia. Se palvelee maailman suurimpia öljyntuottajia, kuten ConocoPhillips, ExxonMobil ja British Petroleum.

EnerCorpin teknologiajohtaja Brent Coombe kertoo, että Rocsolen teknologialla on yhtiölle keskeinen rooli automatisoitujen tuotantojärjestelmien parantamisessa. “Se on olennainen osa matkaamme kohti tehokkaampia prosesseja, turvallisempia toimintoja ja puhtaampaa tuotantoa”, Coombe sanoo.

Rocsolen toimitusjohtaja Pekka Kaunisto kertoo, että teknologiayhtiön tavoitteena on ollut haastaa perinteiset radioaktiiviset mittausratkaisut, joiden nopeus ja tarkkuus eivät välttämättä riitä nykypäivän yhtiöiden tarpeisiin. Rocsole on ainoana yrityksenä pystynyt tuomaan alalle lääketieteestäkin tutun tomografiakuvantamisen, joka on datankeruun nopeudessa ja tarkkuudessa ylivoimainen.

“Öljyteollisuudessa uuden teknologian validointi voi kestää jopa 10 vuotta. Rocsole on pystynyt siihen alle neljässä vuodessa, ja arvioisinkin, että meillä on 5–6 vuoden etumatka kilpailijoihin”, Kaunisto sanoo.

Rocsolen asiakkaita ovat öljy- ja kaasuteollisuuden tuottajista esimerkiksi ExxonMobil, Petrobras ja ConocoPhillips, sekä alkuperäislaitevalmistajista EnerCorpin ohella esimerkiksi Halliburton.

Rocsolen tavoitteena on ollut haastaa perinteiset radioaktiiviset mittausratkaisut, joiden nopeus ja tarkkuus eivät välttämättä riitä nykypäivän yhtiöiden tarpeisiin. Yhtiön teknologian ytimessä on sauvasensori, jonka elektrodeihin ajetaan jännitettä. Mittauslaitteisto toimii myös likaantuneena sekä ääriolosuhteissa, mihin kilpailijoiden laitteet eivät yhtiön käsityksen mukaan pysty.

Teollisuus tarvitsee luotettavaa dataa

Teollisuudessa kerätään valtavasti dataa, ja tuotannon eri vaiheista otetaan mittauksia. Ongelmana on kuitenkin se, että se ei ole välttämättä luotettavaa tai data saadaan käyttöön liian hitaasti, ehkä vasta silloin kun vahinko on jo tapahtunut.

Monet perinteiset mittauslaitteet eivät välttämättä toimi luotettavasti vaikeissa olosuhteissa, kuten äärilämpötiloissa. Toisaalta mittalaitteiden sensoreiden tukkeutuminen tai kerrostumat voivat vääristää tuloksia. Lisäksi näytteiden ottaminen ja analysointi laboratorioissa vie aikaa. Mittalaitteet eivät myöskään välttämättä kommunikoi saumattomasti toistensa tai prosessinohjausjärjestelmien kanssa. Tällaisissa tilanteissa laitteiden huolto ja ylläpito on herkästi tehotonta.

Rocsolen teknologia ratkaisee kaiken tämän. Rocsolen päätuotteet ovat nestepinnanmittaus, kuten emulsioiden rajapintojen mittaus, sekä sakkaumamittaus. Yhtiön käsityksen mukaan kenelläkään kilpailijalla ei ole yhtä nopeaa näytteenottoaikaa tai kykyä havaita emulsiokerroksia yhtä hyvin. Teknologian ytimessä on sauvasensori, jonka elektrodeihin ajetaan jännitettä. Sauvasensoriin ajettava jännite muodostaa sähkökentän, joka läpäisee likakerroksen. Mittauslaitteisto toimii siis myös likaantuneena, mihin kilpailijoiden perinteiset laitteet eivät Rocsolen arvion mukaan pysty.

EnerCorpin Coomben mukaan Rocsolen teknologia tarjoaa hyvän näkyvyyden paineastioihin sekä tarjoaa tarkkoja, reaaliaikaisia näkemyksiä parempaa ohjausta ja päätöksentekoa varten.

“Sen avulla voimme tehokkaasti nähdä paineastian seinien läpi ja saamme selkeän käsityksen sisäisistä olosuhteista. Anturin ulostulo antaa luotettavaa ohjauspalautetta automaatiojärjestelmillemme.”

Rocsole on kehittänyt myös ohjelmiston, jolla säiliöistä ja separaattoreista kerätty data pystytään integroimaan asiakkaan ohjausjärjestelmiin. Tulevaisuudessa ohjelmisto on tarkoitus kaupallistaa Data as a Service -palvelumallilla, jolloin asiakkaat voivat hyödyntää jatkuvaa datavirtaa esimerkiksi huollon ennakointiin.

Rocsole on laskenut yhdessä Shellin ja Repsolin kanssa, että dataa hyödyntämällä voi säästää jopa neljä miljoonaa dollaria vuodessa separaattoria kohden.

“Seuraavat vuodet painotus on vielä laitemyynnissä. Sen jälkeen datamyynti korostuu, kun DaaS-palvelua on saatu kehitettyä eteenpäin”, Kaunisto kertoo.

Näköpiirissä laajentuminen uusille teollisuuden aloille

Pekka Kauniston mukaan Rocsole on parhaillaan jyrkän kasvun kynnyksellä. Vuonna 2012 perustettu yhtiö on tehnyt viime vuosina suuria korjausliikkeitä liiketoimintaansa ja keskittynyt liiketoiminnan perustan kunnostamiseen. Tuotevalikoimaa on fokusoitu ja teknologiariskit minimoitu.

Työ on jo kantanut hedelmää: asiakkaiden kysyntä on varmistettu ja teknologialle saatu hyväksyntä asiakkailta, ja EnerCorpin ohella monet suuret alkuperäislaitevalmistajat, kuten Halliburton, ovat integroineet yhtiön teknologiaa järjestelmiinsä.

Seuraavien kahden vuoden aikana tavoite on skaalata myyntiä nykyisellä tuotesukupolvella. Samaan aikaan voidaan kehittää seuraava tuotesukupolvi, joka mahdollistaa entistä laajemman markkinan haltuunoton.

“Käyttäjiltä saatu palaute ja lisätilaukset ovat yhtiölle tärkein palaute, ja kehityssuunnitelmat on luotu asiakkaiden kanssa. Tästä on hyvä jatkaa”, Kaunisto sanoo.

Seuraavan sukupolven tuotteiden kustannusrakenne mahdollistaa sen, että Rocsole pystyy laajentumaan myös aivan uusille teollisuuden aloille. Niihin lukeutuvat esimerkiksi puolijohdeteollisuus, kemianteollisuus, ruokateollisuus, joiden ympäristövaikutukset ovat niin ikään suuret. Esimerkiksi puolijohteiden valmistus vaatii valtavasti vettä ilman tuotanto-ongelmiakin, ja prosessissa käytetään vaarallisia kemikaaleja, kuten rikkihappoa ja vetyfluoridia, joiden seuranta on kriittistä.

“Kaikkineen markkina on 27 miljardia. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat”, Kaunisto toteaa.

Rocsolen visiona on kasvaa teollisuuden tunnistetuimmaksi ja arvokkaimmaksi teknologiayritykseksi nesteprosessien mittauksessa. Yhtiölle kasvusijoituspalvelu Springvestin kautta järjestettävä osakeanti on kaiken kaikkiaan 5 miljoonan euron suuruinen.