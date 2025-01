OKM:ltä kaikkiaan 4,9 miljoonaa euroa koulutusyhteistyön ja siirtohaun kehittämiselle – Jyväskylän yliopisto mukana useissa hankkeissa

"Olen äärimmäisen iloinen ja kiitollinen siitä, miten hienolla tavalla Jyväskylän yliopiston asiantuntijat eri yksiköistä lähtivät mukaan tähän tärkeään rahoitushakuun ja miten hyvin yhteistyöhankkeet, joissa olemme mukana, menestyivät haussa. Näillä yhteistyöhankkeilla on moneen suuntaan ulottuvat myönteiset vaikutukset: ne kehittävät koulutusten laatua ja vetovoimaa, luovat synergiaa ja poistavat henkilöstön tekemää päällekkäistä työtä ja näin mahdollistavat opetusresurssien käyttöä muuhun tärkeään työhön”, koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso kommentoi.

Rahoitusta fysiikan koulutusverkoston kehittämiseen

Jyväskylän yliopiston koordinoiman fysiikan korkeakouluverkoston rakentamiseen myönnettiin 650 000 euroa. FysNet-hanke pyrkii kokoamaan Suomen yliopistofysiikan kouluttajat kehittämään materiaaleja ja kursseja osaksi yhteistä, kansallista opintotarjontaa. Hanke toteutetaan yhteistyössä yhdeksän merkittävimmän fysiikan alan kouluttajan kanssa: Jyväskylän yliopisto (koordinaattori), Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Hanke kestää vuoden 2026 loppuun.

"Kehittämisessä panostetaan laadukkaaseen ja joustavaan verkko- ja hybridiopetukseen, mikä mahdollistaa laajan ja kustannustehokkaan ristiinopiskelun. Fysiikan opetuksen kehittäjät ovat verkostoituneet viime vuosina hyvin, joten aika verkoston rakentamiseen ja vahvistamiseen konkreettisella hankkeella oli perin otollinen", kertoo hankkeen johtaja, professori Pekka Koskinen.

Tukea kielten ja sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden tutkintokoulutusten kehittämiseen

Rahoitusta myönnettiin Jyväskylän yliopiston koordinoimalle valtakunnalliselle Saksan, ranskan ja venäjän kielen yliopistollisen tutkintokoulutuksen laadun ja saavutettavuuden kehittäminen -hankkeelle 500 000 euroa. Hanke keskittyy saksan, ranskan ja venäjän kielen yliopistollisen tutkintokoulutuksen laadun ja saavutettavuuden kehittämiseen. Valtakunnallisesti kattava yhteistyö vahvistaa yliopistojen kielten yksiköiden profiileja, kielikoulutuksen kestävyyttä, kieliasiantuntijuuden jatkuvuutta ja yhteiskunnan kielellistä huoltovarmuutta. Hankkeeseen osallistuvat Jyväskylän yliopiston lisäksi Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Hankkeen rahoituskausi on 1.1.2025–31.7.2028.

”Valtakunnallinen hanke pyrkii vahvistamaan Suomen kielivarantoa ja varmistamaan kielen ja kulttuurin asiantuntijoiden riittävyyden tulevaisuudessa. Yhteiskunnan kielellistä huoltovarmuutta uhkaa osaajapula, sillä muiden vieraiden kielten kuin englannin opiskelu on vähentynyt radikaalisti viime vuosikymmeninä. Tilanteen korjaaminen edellyttää kielikoulutuksen rakenteiden kriittistä tarkastelua, jotta kielipolut olisivat kestäviä ja palvelisivat suomalaista yhteiskuntaa ja kansainvälistä toimintaa”, kommentoi dekaani Mika Lähteenmäki.

Kansallisesti joustava ja profiloitu sosiaalitieteiden kandi- ja maisterikoulutus -hankkeelle myönnettiin rahoitusta 500 000 euroa. Hankkeessa kehitetään sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmien opetussuunnitelmia ja opetustarjontaa. Hankkeeseen osallistuvat Jyväskylän yliopiston lisäksi Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto, ja rahoituskausi on ajalle 1.1.2025–31.5.2027.

Sosiaalityön maisteriopintoihin valmistavat opinnot sosionomeille - hankkeen toteuttamiseen myönnettiin 250 000 euroa. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan alakohtaisen opetussuunnitelmatyön pohjalta sosiaalityön maisteriopintoihin valmistavaa kansallista opintokokonaisuutta sosionomeille. Hankkeessa ovat Jyväskylän yliopiston lisäksi mukana Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto, ja rahoituskausi on ajalle 1.1.2025–31.12.2026.

Innovatiivista matematiikan korkeakouluopetusta

Vetovoimaista ja innovatiivista matematiikan korkeakouluopetusta yliopistoverkoston yhteistyönä -niminen hanke on saanut yhteensä 700 000 euron rahoituksen, josta Jyväskylän yliopiston osuus on 30 000 euroa. Hanke etsii keinoja yliopistojen matematiikan opetuksen ja suoritusmahdollisuuksien kehittämiseen yleisen osaamisen ja matematiikan kurssien suorittamisen edistämiseksi.

”Matematiikan oppiminen on muuttunut, eikä laskemista harjoitella samalla tavalla kuin ennen. Tämän vuoksi yliopistossa aloittavien opiskelijoiden matemaattiset valmiudet ovat erilaiset kuin, mitä heidän opettajillaan on aikanaan ollut”, professori Lauri Kettunen kommentoi hankkeen taustoja.

Rahoitus on myönnetty yhteisesti FITech-verkostoyliopistolle ja Helsingin yliopistolle. FITech verkostoon kuuluu kaikkiaan 9 yliopistoa. Jyväskylän yliopiston osuus hankkeessa keskittyy erityisesti tekniikan koulutuksen matematiikan opintoihin. Hanke päättyy 31.12.2026.

Erityispedagogiikan koulutusten kehittämiseen tukea

Kansallinen erityispedagogiikan koulutusten kehittäminen -hankkeelle myönnettiin 620 000 euroa. Hankkeeseen kuuluvat kaikki Suomen kahdeksan erityispedagogiikan opetusta antavaa yksikköä ja sitä koordinoi Itä-Suomen yliopisto.

”Erityispedagogiikan kouluttajat ovat perinteisesti tehneet tiivistä yhteistyötä. Koulutusta järjestävien yliopistojen osuus on viime vuosina entisestään lisääntynyt ja asiantuntijuutta on eri yliopistoissa hieman erilaisin painotuksin. Työelämässä on erityisopettajista kova kysyntä mm. entistä moninaisempiin erityisopetuksen ja oppimisen tuen tehtäviin, joten yliopistot ovat nyt yhdessä miettimässä yhdessä toteutettavia tai yhteisesti hyödynnettäviä opintokokonaisuuksia”, kertoo kasvatustieteiden laitoksen johtaja Tarja Ladonlahti.

Jyväskylän yliopistossa hanketta edustaa yliopistonlehtori, dosentti Helena Viholainen.

Korkeakouluopiskelijoiden tukeminen ruotsin opintojen aloittamiseksi

Hankkeelle “Korkeakouluopiskelijoiden tukeminen riittävän lähtötason saavuttamiseksi ruotsin opintojen suorittamiseksi” myönnettiin 197 000 euroa. Tavoitteena on luoda kaikille yliopistoille ja ammattikorkeakouluille laaja opintopolku ja digitaalinen materiaali, joka kattaa taitotasot A1-A2. Näitä resursseja voidaan hyödyntää opiskelijoiden tukemisessa, jotta he saavuttavat riittävän lähtötason ruotsin opintojen suorittamiseksi osana tutkintoaan. Hanketta koordinoi Tampereen korkeakouluyhteisö, ja mukana on kuusi muuta yliopistoa ja kolme ammattikorkeakoulua. Jyväskylän yliopistosta hankkeessa on mukana Monitieteisen akateemisen viestinnän keskus (Movi). Hankkeen rahoituskausi on 1.1.2025–31.7.2026

“Hanke on tärkeä, sillä opiskelijoilla on vaihtelevat valmiudet ja ajoittain riittämätön lähtötaso korkeakouluopintoihin liittyvän ruotsin kielen vaatimustason saavuttamiseen opintojen aikana”, kommentoi Jyväskylän yliopiston Movin johtaja Peppi Taalas.

Joustavan siirtohaun kehittäminen

Kaikkien yliopistojen yhteiselle siirtohakumenettelyjen kehittämishankkeelle myönnettiin 800 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on tehdä siirtohausta aito mahdollisuus vaihtaa alaa tai yliopistoa. Siirtohaun kehittämisen ja viestinnän myötä joustavoitetaan opiskelijavalintaa siten, että hakijat uskaltavat ottaa opiskelupaikan vastaan eivätkä pelkää ensikertalaisuuden menettämistä. Hankkeen rahoituskausi on 01.01.2025–31.12.2026.

"Koko yliopistokentän yhteinen hanke opiskelijoiden sujuvien siirtymien turvaamiseksi on erittäin ajankohtainen juuri nyt, kun hallituksen päättämä yhden opiskelupaikan sääntö on tulossa voimaan keväästä 2026 alkaen. Joustavat opintopolut ja sujuvat siirtymät tuottavat parhaimmillaan opiskelijoille hyvinvointia ja opiskelurauhaa heidän tietäessään, että tehdyt valinnan eivät ole umpikujia, vaan heillä on mahdollisuus luoda omannäköisiään polkuja asiantuntijuutensa kasvattamisessa", vararehtori Laakso kommentoi.

