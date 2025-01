Oulun yliopiston väistyvä rehtori Jouko Niinimäki vastaanotti kiitokset yliopiston aseman vahvistamisesta

Rehtorin käädyt vaihtoivat kantajaa Oulun yliopistossa 21.1.2025. Tilaisuudessa puheen pitänyt yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mikko Ayub kiitti rehtori Jouko Niinimäkeä tärkeästä ja kunnianhimoisesti tehdystä työstä muun muassa Oulun yliopiston aseman vahvistamisesta.

”Oulun yliopisto on tullut pitkän matkan ja on vakiinnuttanut paikkansa Suomen, ja tietyillä alueilla myös maailman kärkiyliopistojen ryhmässä. Omalta osaltaan tästä on kiittäminen Jouko Niinimäkeä - ja kaikkia yliopistolaisia”, Ayub sanoi.

Oulun yliopiston kokonaisrahoitus ja sen myötä henkilöstömäärä on tällä hetkellä suurempi kuin koskaan yliopiston 67-vuotisen historian aikana. Myös uusien opiskelijoiden määrä on ollut kasvussa. Parantuneen tutkimuksen ja koulutuksen tuloksellisuuden ohella tutkimusrahoituksen hankkimisessa on saavutettu erinomaisia tuloksia. Yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tukevassa Suomen Akatemian rahoituksessa Oulun yliopisto on useilla peräkkäisillä kierroksilla arvioitu kolmen parhaan yliopiston joukkoon. EU-rahoituksen kokonaismäärässä Oulun ylipiston on Suomen neljänneksi menestynein ja ensimmäinen, kun mitataan menestystä konsortiohankkeissa.

Auybin mukaan rehtori Arto Maaninen saa johdettavakseen erinomaisessa kunnossa olevan yliopiston, joka on elänyt ja kehittynyt ajassa. Hän lupasi Maaniselle täyden tukensa.

”Meidän täytyy tehdä kaikkemme sen eteen, että Oulun yliopisto on Suomen kärkeä tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Meidän kaikkien yhteinen etumme on puolustaa sivistystä ja tutkittua tietoa.”

"Meidän täytyy joka päivä tehdä kaikkemme hyvän kehityksen eteen. Emme saa nukahtaa."

Mikko Ayub muistutti puheessaan myös, ettei yliopiston rehtorin tehtävä ole helppo esimerkiksi tutkittua tietoa paikoin haastavassa maailmassa. Päätöksiä on tehtävä silloinkin, kun ne ovat vaikeita.

Oulun yliopiston rehtorikautensa päättävä professori Jouko Niinimäki aloittaa huhtikuussa 2025 University of the Arcticin (UArctic) johtotehtävässä työskenneltyään Oulun yliopiston rehtorina yhteensä kymmenen vuotta. UArctic on lähes 200 yliopistoa, koulutusorganisaatiota ja tutkimuslaitosta arktisissa maissa yhdistävä verkosto.

"Kehitys on vaatinut määrätietoista työtä ja näkemystä sekä sitoutumista koko yliopistoyhteisöltä. Yliopiston edistyksestä haluan kiittää lämpimästi kaikkia yliopistolaisia. Jokainen saavutus nojaa aina ihmisiin, heidän omistautumiseensa ja yhteisöllisyyteensä. Ammattilaiset ovat hyvän kehityksen ytimessä", Jouko Niinimäki sanoo.

"Murrosten kääntäminen eduksi vaatii kykyä sopeutua ja kykyä johtaa. Uskon, että Oulun yliopisto voi jatkossakin onnistua tehtävässään ja kehittyä edelleen."