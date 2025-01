Rauhan ääni kuuluu 30 vuotta täyttävän Maailma kylässä -festivaalin ohjelmassa

– Festivaalin teema on tänä vuonna Rauha. Haluamme ottaa vahvasti kantaa rauhan puolesta niin maailmalla kuin Suomessakin. Rauha-teema on innostanut sekä esiintyjiä että näytteilleasettajia, joten festivaalin 30-vuotisjuhlasta on tulossa upea kokonaisuus, kertoo festivaalin viestintäpäällikkö Nelli Korpi.

Kaksipäiväisen, koko perheelle suunnatun festivaalin ohjelmaan kuuluu kansainvälisiä ja kotimaisia konsertteja, Rauha-teeman ympärille rakentuva puheohjelma, lastenohjelmaa, työpajoja, toimintaa nuorille, taidetta ja muita elämyksiä. Ilmaistapahtuman sydän ovat lukuisat näytteilleasettajat; järjestöt, katukeittiöt, basaarimyyjät ja muut organisaatiot, jotka kertovat työstään rauhan ja paremman maailman puolesta sekä myyvät eettisiä tuotteita ja herkullisia ruokia eri puolilta maailmaa.

– Jatkamme viime vuonna aloitettua kasvisruokalinjausta eli kaikki festivaalilla myynnissä oleva ruoka on kasvisruokaa. Kaikilla ruokamyyjillä on myynnissä myös vegaanisia vaihtoehtoja ja lisäksi suosimme lähi- ja luomu- ja reilun kaupan tuotteita. Festivaalin kymmenet ruokamyyjät julkaistaan keväällä, jatkaa Korpi.

Rauhan ääni -konsertilla tuetaan rauhanjärjestöjen työtä

Maailma kylässä -festivaalin avaa Rauhan ääni -konsertti, jossa esiintyvät Elsi Sloan, Samuli Putro, Emma & Matilda, Nemat Battah, Ramy Essam sekä housebändinä Vimma. Konsertin yhteydessä järjestettävän keräyksen tuotto ohjataan rauhanjärjestöjen työhön, joka on uhattuna Suomen hallituksen tekemien mittavien leikkausten takia. Elsi Sloan ja Samuli Putro pohtivat teemaa ja omaa rooliaan rauhantyössä:

– Eivätkö kaikki diktaattoritkin väitä olevansa rauhan asialla, mutta onko rauhaa ilman, että sitä vaatii kaikille oikeudenmukaisesti ja solidaarisesti? miettii konsertin juontava muusikko-näyttelijä-aktivisti Elsi Sloan.

– Rauhantyö on minulle eri vuosikymmeninä tarkoittanut esimerkiksi Sivari & Totaali -lehden taittamista, kansalaistottelemattomuutta, miekkareita, rauhanleirejä ja nuoren ihmisen vakaata uskoa tulevaisuuteen. Myöhemmin sitten kontaktin hakemista ympäristöön musiikin kautta, kertoo muusikko Samuli Putro.

Festivaalin kansainvälisistä artisteista syyrialais-ranskalainen Sarab yhdistää modernin jazzin, rockin ja Lähi-Idän perinteisen musiikin. Pariisin jazz-skenen suosituimpien bändien joukkoon noussut yhtye on soittanut yhdessä kymmenen vuotta, julkaissut kaksi albumia ja keikkaillut eri puolilla Eurooppaa.

Historian ensimmäinen palestiinalainen hiphop-yhtye DAM on ollut edelläkävijä ja vaikuttaja Lähi-idän musiikkiskenessä jo yli kaksi vuosikymmentä. Yhtyeen kantaaottavat sanoitukset käsittelevät palestiinalaisten arkea, ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa.

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingon järjestämän Maailma kylässä -festivaalin pääyhteistyökumppanit ovat Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto, Kirkon Ulkomaanapu ja Maailman Kuvalehti. Lisää ohjelmaa ja tarkemmat aikataulut julkaistaan maaliskuussa.

Maailma kylässä -festivaali teemalla Rauha 24.–25.5.2025 Helsingin Suvilahdessa. Vapaa pääsy! Join! Act! Change!