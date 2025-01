Tekoäly voi mullistaa rakentamisen ja viedä tuottavuuden uudelle tasolle

”Ala tarvitsee nyt kipeästi tuottavuusloikan, ja se on mahdollista saavuttaa kattavan digitalisaation avulla. Suomella on ollut vahva asema digitaalisten toimintatapojen edelläkävijänä, mutta tämän aseman säilyttäminen edellyttää nykyisten toimintamallien kehittämistä entistä kovemmalla tahdilla standardien ja tekoälyn avulla. Ilman alan standardointia ei pystytä hyödyntämään kehittyneempiä tekoälytoimintoja”, Annina Lehikoinen, buildingSMART Finlandin toimitusjohtaja kertoo.

InfraBIM Open 2025 -tapahtuma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua alan uusimpiin ratkaisuihin ja kehityssuuntiin, joiden avulla voidaan viedä rakennusalan tuottavuutta uudelle tasolle. Tapahtuma järjestetään Tampere-talossa 3.-5.2.2025 buildingSMART Finlandin ja RIL ry:n yhteistyönä. Tiistaina 4.2. tapahtumassa kuullaan kahta kansainvälistä, kovanluokan puhujaa.

Ajoy Bhattacharya on Microsoftin teknologiastrategiayksikön johtaja, jolla on 25 vuoden kokemus erilaisten teknologioiden ja innovaatiotiimien johtamisesta. Hän on erikoistunut parantamaan toiminnan tehokkuutta, vähentämään kustannuksia ja edistämään strategisia tavoitteita toimialalla IT-ratkaisuja hyödyntämällä.

Rakennuskustannukset ovat nousseet viime vuosien aikana pilviin. Työvoimakustannusten lisäksi iso merkitys on ollut toimitusketjuihin liittyvissä ongelmissa. Bhattacharyan esityksessä tarkastellaan tapaa rakentaa liiketoiminnan strategia erilaisten teknologioiden kokonaisuuden ympärille. Lisäksi Microsoftin huippujohtaja pohtii, mikä tekoälyn rooli ja merkitys rakennetun ympäristön sektorilla on, ja kuinka sen avulla voidaan esimerkiksi jarruttaa tuotantokustannusten kasvua.

Jugal Makwanalla on yli 25 vuoden kokemus digitaalisen muutoksen edistämisestä arkkitehtuurin, suunnittelun ja rakentamisen sektoreilla. Hän on ollut luomassa useita alan innovaatioita, jotka liittyvät tekoälyyn, digitaalisiin kaksosiin ja avoimeen dataan. Tämä Autodeskin huippuasiantuntija haluaa mm. yksinkertaistaa alan monimutkaisia prosesseja.

Vaikka tekoäly luo Makwanan mukaan rakennetun ympäristön alallekin suuren murroksen, pohtii hän, onko kyse kuitenkin vain teknologiabuumista? Tekoälyn onnistunut käyttöönotto vaatii teknologian lisäksi keskittymistä myös mm. etiikkaan ja työvoiman osaamisen kehittämiseen.

”Tavoitteena on nähdä tekoäly osana laajempaa ekosysteemiä, joka mahdollistaa kestävän tulevaisuuden rakennetun ympäristön sektorille”, Makwana kertoo.

Pääpuheenvuorot:

4.2. klo 9.15-9.45

Ajoy Bhattacharya, Director, Technology Strategist, Microsoft, USA

“Transforming the AEC industry and the built world with Microsoft’s technologies" eli ”Microsoftin teknologia-ratkaisut uudistavat rakennusalaa ja muovaavat rakennettua ympäristöä”

4.2. klo 9.45-10.15

Jugal Makwana, Senior Executive, Industry Transformation and Strategic/Open Ecosystem, Autodesk

"Role of Standards and Standardization in the Age of AI" eli “Standardien ja standardoinnin rooli tekoälyn aikakaudella”

Tervetuloa InfraBIM Open 2025 -tapahtumaan Tampere-talossa 3.2.-5.2.2025 – ohjelmassa yli 40 puheenvuoroa kansainvälisiltä ja kotimaisilta puhujilta!

Mitä? InfraBIM Open 2025

Milloin? 3.-5.2.2025, Tampere

Missä? Tampere-talo, Helsinki

Lisäinfoa: InfraBIM Open 2025