Suomen Asianajajat esittää avioeroprosessin digitalisointia

Vuonna 2024 käräjäoikeuksissa ratkaistiin 580 000 asiaa, joista noin 15 000 oli avioeroasioita. Asia koskettaa vuosittain siis 30 000 henkilöä. Oikeuslaitoksen nykyiset käytännöt edellyttävät paljon manuaalista työtä, mikä hidastaa prosesseja.

– Nykyisellään avioeroa hakeneilla ei myöskään ole mitään näkymää asiansa käsittelyn tilanteeseen, vaan sitä joutuu kysymään puhelimitse käräjäoikeudesta. Hakemusten käsittelyn läpinäkyvyyttä parantaisi se, että oman asian käsittelyä ja siihen liittyviä ajankohtia voisi seurata sähköisestä järjestelmästä, asianajaja Matti Pulkamo toteaa.

Sähköinen järjestelmä tehostaisi myös muita oikeuslaitoksen toimintoja. Esimerkiksi todistajien kutsumiset voitaisiin hoitaa sähköisesti sen sijaan, että niitä hoidetaan kirjeitse, puhelimitse ja haastemiehen välityksellä. Lisäksi todistajanpalkkioiden maksatus voitaisiin hoitaa portaalin kautta, mikä olisi selkeämpi ja tehokkaampi vaihtoehto nykyiselle käytännölle, jossa todistajanpalkkiot jaetaan korteille ladattuna ostosrahana.

Toimivien järjestelmien kehittäminen on samalla kriisitilanteisiin, kuten pandemiaan, poikkeusoloihin ja vakaviin luonnonilmiöihin valmistautumista. Oikeuslaitoksen pitää pystyä toimimaan tehokkaasti ja luotettavasti kaikissa olosuhteissa, Suomen Asianajajien pääsihteeri Niko Jakobsson painottaa.

Tietoturvanäkökulmatkin puoltava asioiden digitaalista käsittelyä: perinteisen postin tietoturva on heikko, samoin sähköpostin.

Asianajaja Matti Pulkamo muistuttaa, että alkuun pääsy on ratkaisevan tärkeää.

– Mitä myöhemmin digitalisaation kelkkaan lähdetään, sitä pidempi etumatka on kurottavana. OmaVero-järjestelmä on esimerkki onnistuneesta digijärjestelmästä, joka alkoi pienestä ja kehittyi merkittäväksi palveluksi. Vastaavaa kehitystä voisi odottaa myös oikeuslaitoksen digitaalisten palveluiden osalta. Tuomioistuinverkoston harventuminen edellyttää sähköisten palveluiden käyttöönottamista oikeusturvan toteutumiseksi. Verohallintokin on vähentänyt toimistojaan, mutta samalla asiointi on lähes kokonaan sähköistetty.