Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Ympäristötyö tunnustettiin Ekokompassi-sertifikaatilla

Ympäristösertifikaatti on hyvinvointialueelle tärkeä saavutus ympäristöohjelman toteuttamisen todentamiseksi sekä viesti palvelujen ja tuotteiden toimittajille vihreän siirtymän vahvistumisesta hyvinvointialueella.

Nykyistä ympäristöohjelmaa on toteutettu hyvinvointialueella vuodesta 2023 alkaen. Ohjelman toteuttamista auditoitiin marraskuussa eri sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen toimipisteissä Lahdessa ja Hollolassa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että tekemämme ympäristötyö on tunnustettu Ekokompassi-sertifikaatilla. Työ jatkuu ja parantamisen varaa on edelleen monilla ympäristöohjelman alueilla. On muistettava, että sertifikaatti pitää uusia joka kolmas vuosi, kertoo hyvinvointialueen kestävän kehityksen päällikkö Riitta-Maija Hämäläinen.

Työ kohti kestävämpää toimintaa jatkuu

Tulevien vuosien tavoitteena on tehdä lisää vaikuttavia ympäristöystävällisiä valintoja hyvinvointialueen ympäristöohjelman mukaisesti. Yhteiset tavoitteet ja tehtävät edistävät vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä.

Vuoden 2025 aikana hyvinvointialue päivittää ympäristöohjelmaa, parantaa henkilöstön koulutusta ympäristöasioista sekä tukee ympäristökumppanien työtä yksiköissä. Erilaiset hankkeet edistävät ympäristöohjelman toimeenpanoa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen on edelleen vahvistettava vihreän energian käyttöä, hankintojen ekologisten kriteerien monipuolista käyttöä, vähäpäästöisemmän logistiikan, kuljetusten ja liikkumisen käyttöä, kemikaalien hallintaa sekä luonnon monimuotoisuuden toteuttamista eri toimipisteissä.

Kansainväliseen ISO14001-standardiin perustuvan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän omistaa Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ekokompassi-sertifikaatti myönnetään, kun organisaatio on luonut oman ympäristöohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on yhteistyössä mm. Lahden kaupungin Euroopan unionin kaupunkimissiossa, Päijät-Hämeen vihreän siirtymän ohjelmassa sekä useissa kansainvälisissä hankkeissa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ympäristölupaus

’Ympäristöohjelman tehtävänä on Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kestävän ja ympäristöystävällisen palvelutuotannon kehittäminen ja hiilineutraalisuuden tavoittaminen vuoteen 2035 mennessä. Päämääränä on vakiintunut toimintakulttuuri kestävässä, ympäristö- ja ilmastoystävällisessä palvelutuotannossa kaikissa yksiköissä.’