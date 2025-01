Pikakommentti: Työmarkkinoilla käännettä parempaan ei vielä näkyvissä – pitkäaikaistyöttömyys kasvaa yhä

Trumpin politiikka tuo alijäämiä ja hidastuvaa talouskasvua – Suomelle ja Euroopalle avautuu myös mahdollisuuksia 12.12.2024 08:38:17 EET | Tiedote

Donald Trumpin valinnalla Yhdysvaltojen presidentiksi on merkittäviä vaikutuksia sekä Yhdysvaltojen että koko maailman talouteen. Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen arvioi, että Trumpin toimet hidastavat talouskasvua ja kasvattavat alijäämiä. Ukraina on yhä arvoitus, mutta puolustusmenojen suureenkin kasvuun on Suomessa varauduttava – ja uusia menoja on voitava rahoittaa osin velalla.