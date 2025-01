Finlandia-talossa vietetään avoimien ovien päivää lauantaina 25.1.2025

Lapsille on tarjolla Skidit-taidekollektiivin järjestämä tietopolku ja temppurata, joka kuljettaa lapset leikkisästi talon historian eri vaiheiden, muotoilun ja Alvarin maailmaan. Palkinnoksi temppuradasta voi saada mukaansa palan Finlandia-talon omaa marmoria. Lisäksi lapsia on tanssittamassa ja laulattamassa Piazzalla lastenmusiikkiorkesteri PÄISTIKKA Duo.



Aikuisille on tiedossa professori Laura Kolben alustus Finlandia-talon merkityksestä Helsingin kaupunkikuvassa. Toinen keskustelu avaa Heikki Aalto-Alasen kirjaa isovanhemmistaan, Rakastan sinussa ihmistä, sekä kuinka teos on inspiroinut dokumentaristi Virpi Suutaria ja Finlandia-talon näyttelyn käsikirjoittajaa Kirsti Mannista. Lisäksi Aalto-säätiön oppaat järjestävät opastettuja kierroksia talossa.



“Olemme suunnitelleet monipuolisen ja innostavan koko perheen päivän, joka esittelee talomme lukemattomia mahdollisuuksia, rakennuksen kauneutta ja yksityiskohtia, sekä oppeja Aalloista, heidän elämäntyöstään ja ihmisestä sen keskellä. Alvar Aalto on suunnitellut Finlandia-talon ihmisille koettavaksi, ja esimerkiksi teemakeskustelumme tulevat pureutumaan siihen, miten monumentaaliseltakin tuntuvat kokonaisuudet lähtevät ihmisyydestä ja ihmisen kynästä”, kertoo Finlandia-talon projektipäällikkö Annikka Alanko.

“Meistä on tärkeää, että tämä talo on ihan kaikille, myös lapsille, – toivottavasti siis mahdollisimman moni pääsee lauantaina paikan päälle tutustumaan uusittuun Finlandia-taloon”, Alanko jatkaa.



Avoimien ovien päivän ohjelma on maksutonta (pl. naulakkopalvelu). Uusi Finlandia Cafe&Wine -kahvila ja design-myymälä palvelevat lauantaina 25.1.2025 poikkeuksellisesti laajennetulla aukioloajalla klo 9–20. Finlandia-salia on mahdollisuus päästä kurkistamaan tietyin kellonajoin salin parvelta.



Ohjelma



Ohjelmaa lapsille klo 10.30–14.00

Tietopolku ja temppurata, jossa palkintona pala Finlandia-talon marmoria

Duo Päistikka – Lasten musiikkiorkesteri tanssittaa ja laulattaa Piazzalla

Keskustelutilaisuudet klo 12.00–15.00 (Helsinki-sali)

Klo 12.00–13.00 Finlandia-talo, Helsingin ikoninen maamerkki

Professori Laura Kolbe alustaa keskustelun, johon kutsumme yleisön myös osallistumaan jakamalla omia muistojen ja kokemuksia Finlandia-talosta.

Klo 14.00–15.00 Rakastan sinussa ihmistä

Keskustelijat: Heikki Aalto-Alanen, Virpi Suutari ja Kirsti Manninen

“Kuinka Heikki Aalto-Alasen kirja isovanhemmistaan, Virpi Suutarin Aalto-dokumentti ja tuleva Finlandia-talon näyttely löytävät ja tukevat toisiaan?”



Opastetut kierrokset

Kolme lähtöä klo 11.00, 14.00 ja 16.00

Yhteistyössä Alvar Aalto säätiön kanssa

Ilmoittautumiset tuntia ennen kierrosta Finlandia-talon palvelupisteellä

Jokaiselle kierroksille mahtuu mukaan 30 ensimmäistä ilmoittautujaa



Lisää avoimien ovien päivästä: finlandiatalo.fi/tapahtumat/avoimet-ovet-finlandia-talossa/





LISÄTIEDOT



Finlandia-talo Oy

Annikka Alanko

Projektipäällikkö

040 687 2236

annikka.alanko@finlandiatalo.fi