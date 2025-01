Sofia Virta ei osta Orpon ja Purran leikkauspuheita: “Uskallan väittää, että kyseessä on vain vaalitaktiikka”

Virta muistuttaa, että tulevan kevään kuntavaaleissa päätetään kansalaisten arjen kannalta kriittisistä asioista. Virran mukaan on härskiä, mikäli tästä huolimatta hallitus aikoo pimittää tietoa tulevista leikkauksista vaalien jälkeiseen aikaan. Hän myös muistuttaa, että muun muassa pääministerillä on myös aiempia näyttöjä tehtyjen lupausten pettämisestä.

– On kummallista, että vielä joulukuussa valtiovarainministeri Purra kommentoi tuoreita talousennusteita toteamalla, että lisäleikkauksille on kevään riihessä tarve, mutta vaalikevääseen lähdettäessä ääni kellossa on muuttunut. Toivottavasti tässä ei ole kyse siitä, että puheenjohtajat Petteri Orpo ja Riikka Purra antavat kauniita lupauksia samalla, kun ministereinä he jatkavat jo nähtyä leikkauspolitiikkaa, kunhan vaalit on ensin käyty pois alta, Virta epäilee.

– Kansalaisilla on oikeus tietää, paljonko hallitus aikoo vielä leikata esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista tai koulutuksesta ja vaadin, että he tämän tiedon myös saavat. Mikäli lisäleikkauksia ei aidosti ole tulossa, esitän hallitukselle suoran kysymyksen: onko käsityksenne talouden tilannekuvasta ja sopeutuksen tarpeesta muuttunut sitten joulukuun? Virta kysyy.

Yksi kevään kuntavaalien ajankohtaista, niin ikään kansalaisia koskettavista teemoista on koulutus. Virta toteaa Vihreiden olevan täysin eri mieltä opetusministeri Anders Adlercreutzin kanssa siitä, että koulujen tehtävä olisi korjata politiikan virheitä. Päinvastoin politiikan tehtävä on Virran mukaan rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa oppimiseen tarjotaan riittävät edellytykset.

– On myös hyvä muistaa, että nälkäinen lapsi ei opi, kuten ei opi myöskään läpi yön humalaisten vanhempiensa riitoja kuunnellut lapsi. Hallituksen politiikan seurauksena yhä useampi lapsi on tässä tilanteessa. Hallituksen turvallisen ja hyvän arjen edellytysten romuttaminen on siis yhtä kuin koulutusleikkaus, Virta huomauttaa.

– Palaan jälleen kehysriiheen ja siellä mahdollisesti tehtäviin lisäsopeutuksiin. Tänä viikonloppuna tuhansia koulutusalan ammattilaisia kokoontuu Educa-messuille pääkaupunkiseudulle. Kun he keskustelevat alansa tulevaisuudesta, heillä on oikeus tietää, millaisessa ympäristössä ja millaisin resurssein he tulevat työtään tekemään, Virta jatkaa.

Virta myös muistuttaa, ettei hallituspuolueiden peräänkuuluttamaa koulurauhaa rakenneta ainoastaan koululuokissa, vaan sitä rakennetaan myös riittävät palvelut turvaavalla ja eriarvoistumista torjuvalla politiikalla.

– Eikä näitä ongelmia korjata kestävällä tavalla ruuvaamalla metallinpaljastimia koulujen oville. Ne ovat laastariratkaisuja. Me emme halua kohti sellaista Suomea. Me haluamme Suomen, jossa on maailman paras koulu ja oppilaat, joiden arki on hyvää ja turvallista myös koulun ulkopuolella. Tämä edellyttää myös riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita, Virta toteaa.

– Parasta koulua ei kuitenkaan rakenneta ilman hyvinvoivia ja työstään nauttivia opettajia. Meillä on Suomessa maailman parhaat opettajat ja kouluhenkilöstö. Heidän tulisi myös saada olla opettajia. Ei supersankareita, joiden oletetaan opettamisen ohella toimivan terapeutteina, järjestyksenvalvojina, tai kuraattoreina. Näin ei voi jatkua, Virta päättää.