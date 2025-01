Hakijamäärä puolittui korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa

Kevään 2025 ensimmäinen yhteishaku korkeakouluihin päättyi keskiviikkona 22.1. Haettavana oli noin 8 600 aloituspaikkaa 431 hakukohteesta, joista puolet oli ammattikorkeakoulujen ja puolet yliopistojen koulutuksia.

Yhteishaussa haki yhteensä noin 32 400 hakijaa, joista kaksi kolmasosaa oli muita kuin EU- ja ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisia. Vuoden 2024 vastaavassa yhteishaussa hakijoita oli 63 000, joista 80 % oli EU- tai ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuolelta. Taideyliopiston koulutuksiin haki yhteensä yli 3 700 hakijaa.

Suurimmat kansalaisuusryhmät hakijoissa olivat Suomen (25 % hakijoista), Nigerian (13 %), Bangladeshin (9 %), Pakistanin (8 %) ja Nepalin (5 %) kansalaiset. Viime vuonna samassa haussa suurimmat kansalaisuusryhmät olivat Bangladesh (18 %), Suomi (15 %), Pakistan (14 %), Nigeria (11 %) ja Nepal (8 %). Suomalaisten hakijoiden määrä laski edellisvuoteen verrattuna noin tuhannella.

EU- ja ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuolelta tulevat opiskelijat maksavat suomalaisissa korkeakouluissa lukukausimaksuja. Nyt päättyneessä kevään ensimmäisessä yhteishaussa he maksavat ensimmäistä kertaa myös 100 euron hakemusmaksun, mikä on omalta osaltaan karsinut hakijoita. Esimerkiksi bangladeshilaisten hakijoiden määrä väheni viime vuoden hausta yli viidellätuhannella.

Hakijamäärä sisältää 22.1.2025 mennessä hakemuksensa jättäneet. Luku tulee tästä vielä pienenemään, sillä hakemuksen voi jättää ennen hakemusmaksun maksamista ja joukossa on nyt hakijoita, jotka saattavat lopulta jättää maksun maksamatta. Lopullinen hakijamäärä on selvillä helmikuussa, kun kaikki hakemukset on käsitelty.

Koulutusalojen välillä on suuria eroja kilpailussa aloituspaikoista

Määrällisesti eniten hakijoita oli edellisvuosien tapaan kauppa-, hallinto- ja oikeustieteiden sekä tietojenkäsittely- ja tietoliikennealojen koulutuksiin.

Korkeakouluissa kovin kilpailu aloituspaikoista käydään taide- ja kulttuurialoilla (noin 11,6 hakijaa/aloituspaikka), yhteiskunnallisilla aloilla (noin 8,2 hakijaa/aloituspaikka) ja palvelualoilla (noin 8 hakijaa/aloituspaikka).

Vähiten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin on puolestaan tekniikan aloilla (noin 3,8 hakijaa/aloituspaikka) ja humanistisilla aloilla (5,5 hakijaa/aloituspaikka).

Valintojen tulokset julkistetaan viimeistään toukokuun lopussa

Tällä hetkellä korkeakoulut tarkistavat hakemuksia ja järjestävät valintakokeita. Kevään ensimmäisen yhteishaun valintojen tuloksia julkaistaan tammi-helmikuun vaihteesta alkaen. Kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 28. toukokuuta.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla hyväksytyksi niin moneen koulutukseen kuin valintamenestys riittää. Hyväksytty hakija voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Suomalaiset hakijat voivat seurata opiskelijavalintansa tilannetta Oma Opintopolku -palvelussa. Kaikki opiskelijaksi hyväksytyt saavat automaattisesti tiedon valinnasta sähköpostilla.

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa maaliskuussa

Kevään toinen yhteishaku järjestetään 11.3.–25.3.2025. Tällöin haetaan korkeakoulujen syksyllä alkavaan suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen. Kaikkiin koulutuksiin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-palvelussa.

Lisää tilastoja löytyy opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelusta. Valitse suodattimeksi koulutuksen alkamisvuosi 2025, koulutuksen alkamiskaudeksi syksy, hakutavaksi yhteishaku ja hakuajaksi haku 1/hakuaika 1.