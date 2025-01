Suomalaisten täysjyvän saanti rempallaan – Lidl ryhtyi toimeen

Täysjyvä on olennainen osa terveellistä ravitsemusta ja kestävämpää ruokavaliota. Riittävä kuidunsaanti esimerkiksi vähentää useiden sairauksien riskiä ja täysjyväviljoilla on pienemmät ympäristövaikutukset kuin prosessoiduilla viljoilla. Suomalaisista kuitenkin vain murto-osa syö suositusten mukaisesti täysjyvää.

Lidl on ensimmäinen kauppaketju, joka asettaa koko valikoimaa koskevan täysjyvätavoitteen. Lidlin tavoitteena on nostaa täysjyvän osuus kaikista myydyistä viljaraaka-aineista 35 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta kohti lähdetään 27 prosentista, joka on tilanne tilikaudelta 2023. Tavoite koskee kaikkia tuotteita, joissa on viljaa, eli leipien ja hiutaleiden lisäksi esimerkiksi valmisruokia sekä jäätelöitä.

– Olemme ylpeitä tavoitteestamme. Siihen pääseminen ei tule olemaan ihan helppoa, mutta otamme haasteen vastaan. Haluamme edistää terveellistä ja ympäristöystävällisempää ruokavaliota ja täysjyvä on osa sitä. Tavoitteeseen pääsemiseksi aiomme muun muassa kehittää reseptiikkaamme sekä inspiroida suomalaisia käyttämään kaikille jo tuttuja, perinteisiä kotimaisia täysjyvän lähteitä, kuten kauraa ja ruista, kertoo valikoiman vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg.

Lidl kehittää tuotteidensa reseptiikkaa täysjyväpitoisemmaksi sellaisissa tuotteissa, joissa se maun ja koostumuksen puolesta on mahdollista. Esimerkiksi valmisruuissa ja paneroiduissa kalatuotteissa on varaa nostaa täysjyvän osuutta. Asiakas voi myös itse tehdä täysjyväpitoisempia valintoja kaupan hyllyltä, sillä Lidlissä täysjyvävaihtoehtoja löytyy niin pasta- ja murohyllystä kuin valmisruoka- ja leipomotuotteidenkin joukosta. Näihin asiakasta aiotaan tulevaisuudessa entistä enemmän kannustaa.

– Täysjyvän 90 gramman päivätavoitteeseen pääsee nauttimalla Lidlin omalta merkiltä esimerkiksi annoksen kaurapuuroa tai moniviljarinkuloita, kaksi palaa ruispaloja sekä yhden kaurasydämen, Kvissberg vinkkaa.

Täysjyvätavoite on osa Lidlin kestävän ruokavalion strategiaa, jota toteutetaan kaikissa yli 30 Lidl-maassa. Suomessa asetettu täysjyvätavoite on korkeampi kuin missään muussa maassa.