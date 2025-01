Kokoomuksen Kilpi: Taksiala tarvitsee lisää valvontaa ja väärinkäytösten sanktiointia

”Taksialalla on vakavia ongelmia, jotka heikentävät kuluttajien luottamusta ja turvallisuudentunnetta. Taksitolpille pesiytynyt epäterve toiminta pitää saada kuriin, jotta luottamus alaan saadaan palautettua. Vastoin lakeja toimivien taksien toimintaan on puututtava tehokkailla sanktioilla ja valvontaa lisäämällä”, Kilpi sanoo.

Tarpeetonta ja tehotonta lisäsääntelyä pitää välttää

Kilpi korostaa, ettei lakimuutoksilla pidä luoda taksialalle tarpeetonta ja tehotonta lisäsääntelyä, joka nostaisi yrittäjien toimintakuluja ja taksikyytien hintoja. Kilpi toivoo, että lainsäädäntöä uudistettaessa keskitytään ennen kaikkea pimeiden taksien ja asiakkaita harhaanjohtavien kuljettajien toimintaan.

”Taksiala tarvitsee lisää valvontaa ja sanktioita niille taksialan toimijoille, jotka rikkovat lakeja tai harhaanjohtavat asiakkaita. Puutteellisesta taksivalaisimesta ja hintojen merkitsemisestä pitäisi voida määrätä liikennevirhemaksu. On erittäin hyvä, että ministeriössä selvitetään myös uuden tiedonvaihtojärjestelmän kehittämistä. Tämä antaisi valvovalla viranomaiselle kattavampaa ja helpommin käsiksipäästävää tietoa taksiliiketoiminnasta”, Kilpi lisää.

”Lainsäädännöllä ei kuitenkaan pidä nostaa alalle tulon kynnystä, syrjiä sovelluspohjaisia liiketoimintamalleja ja estää osa-aikaista taksiyrittäjyyttä. Sovelluspohjaiset taksitoimijat ja osa-aikainen taksiyrittäjyys ovat tuoneet kuluttajille valinnanvaraa, vahvistaneet taksien saatavuutta ja lisänneet hintakilpailua”, Kilpi sanoo.

”Ehdoton taksamittaripakko tai värilliset lisäkilvet rajoittaisivat sovelluspohjaisten taksikuskien ja osa-aikaisten taksiyrittäjien toimintaa. Pimeisiin takseihin voidaan puuttua ilman, että alalle tulon kynnystä nostetaan tarpeettomasti”, Kilpi linjaa.

Mallia voisi hakea Hollannista ja Forssasta

Kilpi nostaa esiin ns. Hollannin mallin selvittämisen. Hollannissa taksitolpilta ja kadulta otettuja takseja säännellään tiukemmin kuin sovelluksen kautta tilattuja kyytejä.

”Kadulta otettuja takseja voitaisiin säädellä tiukemmin kuin sovelluksen kautta tilattuja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on arvioinut, että taksialan suurimmat ongelmat liittyvät taksitolpilta tai kaduilta otettuihin takseihin, joista osalla hinnoittelu on ennakoimatonta ja kyydin lopullinen hinta tulee asiakkaalle yllätyksenä. Sovellusten kautta tilatuissa kyydeissä hinta on tyypillisesti asiakkaan tiedossa ennen tilauksen vahvistamista”, Kilpi sanoo.

Kilpi kaipaa myös toimia, jotka parantaisivat taksien saatavuutta pienemmissä kaupungeissa ja maaseudulla.

”Lisäsääntely ei ratkaise harvaan asutun Suomen ongelmia taksien saatavuuden suhteen. Toivon, että liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom selvittäisivät keinoja parantaa taksien tarjontaa siellä, missä ongelmat saatavuuden suhteen ovat suurimmat. Yksi keino on ns. Forssan malli. Forssa on kilpailuttanut ja hankkinut ostopalveluna taksien yöpäivystystä. Tällaisia uusia käytäntöjä tarvitaan alueille, joille riittävää taksitarjontaa ei synny markkinaehtoisesti”, Kilpi sanoo.