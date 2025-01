SuPerin Inberg Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Lähihoitajien työn merkitys näkyy yksilöiden hyvinvoinnissa ja yhteiskunnan toimivuudessa

Lähihoitajien monipuolinen koulutus mahdollistaa työskentelyn useilla eri sektoreilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatus- ja ohjausalalla. Lähihoitajat auttavat ja hoitavat kaiken ikäisiä ihmisryhmiä lapsista ikääntyneisiin, ja toimivat niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Lähihoitajat ovat hyvinvoinnin mahdollistajia: työssä vaaditaan vahvaa ammattitaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, inhimillisyyttä ja korkeaa ammatillista etiikkaa.

Monipuolinen osaaminen yhteiskunnan palveluksessa

Lähihoitajien monipuolinen osaaminen on yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeistä. Lähihoitajat mahdollistavat muiden kansalaisten työssäkäynnin, sillä heidän tekemä työ ulottuu laajasti elämän eri osa-alueille. He työskentelevät lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten keskuudessa kaikkialla, missä ihmisiä hoidetaan ja autetaan.

– Lähihoitajan työn vaikutus näkyy niin yhteiskunnan toimivuudessa kuin yksilöiden hyvinvoinnissa, SuPerin puheenjohtaja Inberg muistuttaa. Lähihoitajat ansaitsevat tunnustuksen ja arvostuksen tekemästään työstään sekä kunnolliset työolosuhteet ja palkan, joka vastaa heidän tekemänsä työn arvoa, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.



Kansallista lähihoitajapäivää on vietetty SuPerin aloitteesta vuodesta 2009 lähtien. Teemapäivän tarkoituksena on tuoda esiin lähihoitajan ammatin monipuolisuutta ja nostaa esiin sen merkityksellisyys yhteiskunnassa. Ammattikunnan juuret ulottuvat jatkosotaan, jolloin Suomen Punainen Risti perusti apusisarjärjestön vuonna 1941 vastaamaan hoitoalan kasvavaan tarpeeseen. Kahdeksan vuosikymmentä myöhemmin lähihoitajien merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on yhä keskeinen. Lähihoitajakoulutusta on annettu Suomessa vuodesta 1993 lähtien.

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

